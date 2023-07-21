Черкаський бізнес-коледж — один із закладів вищої та фахової передвищої освіти Черкащини, кількість студентів у яких за останні 15 років не зменшується. А за показниками набору на спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп’ютерна інженерія» заклад стабільно випереджає черкаські університети. Якість та ефективність регіональної освіти підвищують численні спільні проєкти із закордонними навчальними закладами. За багато років тут напрацювали тісні ділові та дружні взаємини з іноземними партнерами. А з початком війни знову звернулися до них по підтримку. На думку керівництва закладу, міжнародна співпраця в галузі вищої освіти не лише підвищує якість та ефективність регіональної освіти, а й сприяє розвитку людського капіталу в кількісному і якісному вимірах. Тому досвід організації міжнародної роботи із залученням грантових коштів видається цікавим й для інших навчальних закладів України.

На прицілі — технологічний розвиток регіону

Нині минає 50 років відтоді, як було укладено першу міжнародну угоду про співпрацю з колегами з німецького міста Біттерфельд. Відтоді обміни студентів та педагогічних працівників для проходження ознайомчо-виробничої практики в Україні та Німеччині відбувалися щороку. У програмі міжнародних обмінів узяли участь майже 400 черкасців і саксонців. Один з перших освітніх грантів в історії незалежної України було укладено обсягом мільйон німецьких марок. Три навчальні заклади з Києва, Черкас та Запоріжжя протягом 1995—1999 років провели кардинальну трансформацію кадрового складу і матеріально-технічної бази та розпочали підготовку підприємців за освітніми технологіями європейської асоціації EUROPEN International і незабаром стали її членами. Так в Україні з’явилися перші дипломовані комерсанти та було започатковано нову спеціальність «Комерційна діяльність». Згодом напрацювання учасників проєкту мультипліковано ще на 15 коледжів та училищ України.

Протягом кількох десятків років студенти й викладачі коледжу беруть активну участь у різноманітних міжнародних програмах у США, Канаді, Франції, Великій Британії, Ірландії, Чехії, Латвії, Польщі, на Мальті, в Болгарії, Фінляндії, Іспанії та Німеччині.

Співпрацю з американськими колегами з Корпусу миру США в Україні ми розпочали ще 1999 року за напрямами «Викладання англійської мови як іноземної» та «Молодіжний розвиток». У 2002—2014 та 2017—2020 роках у бізнес-коледжі постійно працювали волонтери корпусу, які спілкувалися зі студентами й викладачами та опосередковано впливали на їхній професійний розвиток.

Цього року Державний департамент США надав сім грантів Україні, кожний 43 284 долари, для студентів на участь у програмі «Ініціатива місцевих коледжів». Чотири гранти з них отримали саме студенти 3 курсу Черкаського державного бізнес-коледжу Богдан Палій (спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»), Олександра Назарова й Аліна Тарануха («Дизайн») і Марія Моляка («Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»).

Такий високий результат став можливим зокрема завдяки інтенсивному вивченню англійської мови та проактивній позиції студентів, їхній волонтерській діяльності, участі в різноманітних освітніх, соціальних, культурних заходах коледжу та міста.

Міжнародна освітня програма «Ініціатива місцевих коледжів» від Держдепартаменту США стартувала два роки тому. Один з перших чотирьох грантів на навчання 2021 року отримала студентка бізнес-коледжу Вероніка Фалілеєва, яка рік навчалася в коледжі College of Du Page (м. Глен-Еллін, Іллінойс). Опановувала предмети: «Введення в масові комунікації», «Написання статей для мультимедіа», «Кіно і телебачення», «Маркетинг», «Навички успішного навчання», «Англійська мова для успішного навчання».

Упевнений, що з нинішніми американськими та європейськими партнерами, яких у нас багато, ми здатні не тільки максимально прискорити розвиток Черкаського державного бізнес-коледжу, а й стати опорою технологічного та інноваційного розвитку області. І головне — можемо значно поліпшити в нашому регіоні основний показник стану і розвитку людського капіталу — освіти. Резильєнтність (здатність упоратися зі складними життєвими подіями та відновитися після труднощів чи стресу) регіональних систем вищої та фахової передвищої освіти в умовах війни залежить саме від наших дій. Досвід участі в десятьох американських грантових проєктах за останні шість років — наша найцінніша мотивація.

Агенти змін уже діють

Спеціальний представник бізнес-коледжу Світлана Устиченко отримала ґрант та у квітні-травні 2023 року працювала у США, щоб уточнити з колегами деталі нового спільного проєкту, зокрема і фінансові. Головна увага була зосереджена на роботі з нашими давніми партнерами — Broward College та Santa Fe College. Це дуже відомі та шановані навчальні заклади у Флориді. Загалом у цих двох коледжах навчають понад 40 тисяч студентів, вони визнані лідери в галузі міжнародної освіти та залученні ресурсів за допомогою грантової діяльності у США. Також пані Устиченко перебувала в університеті Кларка (м. Вустер, Массачусетс) та виступила з доповіддю «Навчання під час війни». Слухачі проявили жвавий інтерес до подій в Україні, цікавилися життям молоді у період воєнних дій. Під час такого спілкування глибше розкриваються сутність народу, джерела його патріотизму. Відтепер цей навчальний заклад — наш новий партнер у США.

Є чого повчитися і нам у закордонних друзів. Ми віримо в європейське майбутнє України і докладатимемо максимум зусиль, щоб постійно, цілеспрямовано навчатися в найкращих — і в США, і в країнах Європейського Союзу. Черкаський державний бізнес-коледж недавно увійшов до Європейського університетського альянсу. Участь у ньому відкриває нові перспективи міжнародної співпраці перед його студентами та викладачами. Це провідна коаліція, яка об’єднує університети прикладних наук невеликих міст Європейського Союзу. Вони позиціонують себе як агенти змін і сприяють розв’язанню регіональних проблем.

За програмою кредитної мобільності

Черкаський державний бізнес-коледж — лідер серед вишів Черкащини в отриманні грантів за провідною Програмою міжнародної співпраці Європейського Союзу «Еразмус+». Із 2016 року бізнес-коледж залучив 16 грантів на семестрове навчання для студентів та 14 — на тижневе стажування для викладачів. Нині активно розширюємо пул європейських партнерів — новим партнером коледжу цьогоріч став університет Відземе (м. Валмієра, Латвія). У травні 2023 року коледж одержав два гранти, які надали змогу нашим науково-педагогічним працівникам взяти участь у Міжнародному науковому тижні ViA — Vidzeme University of Applied Sciences «Future University. Connecting Regions». А це широкий обмін досвідом, напрацювання нових зв’язків та домовленостей щодо співпраці для підвищення якості освіти та інституційних перетворень.

Студенти та викладачі коледжу стажувалися також у ризькому Університеті прикладних наук ISMA. У ІІ семестрі 2022—2023 навчального року за Програмою академічної мобільності «Еразмус+» навчання в Університеті прикладних наук ISMA розпочали студентки 4 курсу бакалаврату Анастасія Чорна та Олена Бузько. Нині семестровий грант Європейського Союзу для студентів повністю покриває всі витрати. У першому семестрі наступного навчального року теж відправляємо навчатися в Ригу двох наших студентів.

Наполегливою працею розвіяли застарілі стереотипи, буцімто коледж «не зможе перемогти в європейських грантових програмах», «українським студентам буде важко навчатися в європейському університеті», «столичний європейський університет швидко розчаровуватиметься в партнерстві з регіональним коледжем» тощо. Далі — змінили ставлення до англійської мови та залучили нових високопрофесійних викладачів — доцентів і професорів колишнього Черкаського інституту банківської справи. Але головне — перебудували весь освітній процес відповідно до європейських вимог і підходів.

Люди впливають на людей. Наші студенти проявляють дедалі більший інтерес до пізнання європейських цінностей. А ми в цьому сприяємо нашим вихованцям, які давно переконалися, що європейська система цінностей не обмежується національними кордонами, і це не міф, а реальність. Як реальністю стали наші перемоги в конкурсах на отримання грантів Програми «Еразмус+» у 2017, 2019 та 2022 роках для семестрового навчання студентів та тижневого стажування викладачів, яких ми вже отримали на загальну суму більш як 100 тисяч євро. Загальна сума наданих грантових коштів від американських партнерів перевищила позначку 500 тисяч доларів США.

Спілкування з іноземними колегами стало важливим елементом підвищення якості освіти та репутації Черкаського державного бізнес-коледжу в міжнародному співтоваристві. Надзвичайно важлива складова роботи коледжу — виховання в майбутніх фахівців сприйняття різноманітності культурної спадщини людства, толерантного ставлення одне до одного, почуття поваги до традицій, історії інших народів, прищеплення здобувачам освіти навичок спілкування відповідно до норм міжнародного протоколу й етикету в офіційних і побутових ситуаціях.

Співпраця коледжу з навчальними закладами інших країн ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів, розвитку освітнього та наукового потенціалу навчального закладу, системного та взаємовигідного характеру співпраці. А тому не зупиняємося, розвиваємося, шукаємо нові можливості. Змінюємося самі та змінюємо студентів. Змінюємо життя черкасців навколо нас на краще.

Олег КУКЛІН,

директор Черкаського державного бізнес-коледжу,

для «Урядового кур’єра»