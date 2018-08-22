У системі освіти, на переконання глави держави, лежить ключ до успіху всіх реформ і перетворень

Рушійна сила змін у нашій державі — це молоде покоління українців, яке не жило за комуністичних часів. Молодь — наш якір європейськості. На цьому під час Всеукраїнської серпневої конференції педагогічних працівників «Нова українська школа: старт реформи, участь громад» наголосив Президент Петро Порошенко.

«Українське суспільство створює основи для економічного відновлення, розвитку нашої держави. Щоб усе це стало незворотним, Україна реалізувала свій європейський вибір. І нам потрібно надійно закріпити для безповоротності цього процесу все це в цінностях, компетенціях і життєвій позиції молодого покоління. Вірю в українську молодь. І вірю, що це зробить нова українська школа», — підкреслив Президент, повідомляє департамент прес-служби АП.

Глава держави переконаний, що українці здатні збудувати школу, де діти з різними потребами — звичайними і особливими — живуть єдиною учнівською громадою, вчаться розуміти й підтримувати одне одного, а не робити зіткнення. «Ми можемо створити освіту, що формує в кожному учні впевненість у собі, любов до Батьківщини, впевненість у здатності реалізувати себе, виявити свої унікальні таланти й здібності. Наш з вами обов’язок — виховати молоде покоління патріотів України», — звернувся Петро Порошенко до присутніх освітян, закликавши їх до спільних дій.

Ключ до успіху всіх реформ і перетворень, за словами Президента, — в системі освіти. Творча молодь з українськими, європейськими цінностями змінить країну. Потрібно мотивувати молоде покоління, яке зробить її сильною.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що ключові орієнтири, яких має досягти Україна в межах започаткованої реформи освіти, — доступність і якість, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Він наголосив, що досягти економічного успіху можна за умов підтримки інтелекту і запровадження нових стандартів освіти, актуальних для ХХІ століття.

«Потрібно створити систему від раннього дитинства до вищої школи, щоб ми отримали компетентного громадянина. Треба піднімати економіку, але без інтелектуальних переваг цього не досягнемо. Доступність — це широкий спектр питань: від позбавлення черги у дитячі садочки до запровадження нових технологій навчання. У це вкладаємо великі кошти і на державному рівні, і на місцевому. У межах децентралізації ми передали ресурси на місця й вимагаємо, щоб ці кошти було реінвестовано в освіту та якість життя», — зазначив Прем’єр.

Він звернув увагу на оплату праці освітян. «Престиж освітянської праці — безумовний пріоритет. Саме тому щойно матимемо можливості фінансового характеру, інвестуватимемо в освіту. Підтримуватимемо нову українську школу. Реформа освіти одна з найфундаментальніших. Її перші результати стануть відчутними лише за 12 років. Але важливо те, що буде посіяно саме сьогодні», — зауважив Володимир Гройсман.

За даними Міністерства освіти і науки, станом на 1 серпня цього року кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах становить 3,9 мільйона. До 1 класів середніх навчальних закладів зараховано 448,6 тисячі дітей. Це на 5,6% більше, ніж торік. 68% першокласників — жителі міст, 32% — сільської місцевості.

На початку серпня міністерство затвердило професійний стандарт учителя початкових класів, який став першим профстандартом в Україні, затвердженим на національному рівні. Стандарт можна використовувати для оцінювання кваліфікації вчителя під час його прийняття на роботу, атестації чи сертифікації, присвоєння категорії тощо.

Виші отримали своєрідну дорожню карту, яких фахівців вони мають готувати. Профстандарт стане основою для відповідного стандарту вищої освіти. Нині 987 тренерів здійснюють навчання вчителів початкових класів. 23 967 з них підвищили кваліфікацію. Цього року на забезпечення якісної сучасної доступної загальної середньої освіти за програмою «Нова українська школа» спрямовано 1,37 мільярда гривень.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»