Медики, менеджери, фінансисти й правники. Вищу освіту в Україні здобувають понад 64 тисячі іноземних студентів зі 147 країн. За даними Міністерства освіти і науки, найбільше охочих здобути майбутній фах з Азербайджану —14,5%, Індії — 12,1%, Туркменістану — 10,2%, а також з Марокко, Грузії, Нігерії, Йорданії, Узбекистану, Китаю, Єгипту та ін.

Як молодь з-за кордону дізнається про наші університети, чому обирає навчання далеко від домівки і з якими проблемами стикається на шляху до омріяної української освіти, розповідає «УК» «Міжнародна освіта» «Ukrainian center of international relations» .

— Який освітній потенціал можемо запропонувати для абітурієнтів з-за кордону?

— Україна обрала курс на європейські стандарти освіти, інтеграцію в загальноєвропейський освітній і науковий простір. Освітній потенціал дав змогу нам увійти в десятку країн-лідерів у галузі міжнародної освіти, що свідчить про попит на здобуття вищої освіти громадянами інших держав. Український диплом отримує широке міжнародне визнання, а рівень професійної підготовки з багатьох напрямів — високі оцінки закордонних працедавців.

Найбільш затребувані спеціальності серед абітурієнтів з-за кордону: лікувальна справа — 28,7%, менеджмент — 4,6%, стоматологія — 4,5%, фінанси і кредит — 4,5%, медицина — 3,4%, правознавство — 3%, фармація — 2,5%, економіка — 1,6%, будівництво — 1,5%. Наша країна завжди була гостинною. За даними Inter Nations, 85% іноземців, які живуть і працюють в Україні, задоволені рівнем своїх витрат. Україна посіла перше місце за доступністю вартості проживання, друге — за рівнем задоволеності особистим фінансовим станом для іноземців у рейтингу Expat Insider 2016.

— У топ-10 обраних іноземними студентами університетів увійшли аж сім медичних вишів. Чи можуть вони забезпечити належну якість навчання?

— Одні з головних мотивів здобуття вищої освіти в Україні для іноземців — якісна академічна школа і рівень знань. Одначе поки що залишаються питання до надання медичної освіти. Адже такі країни, як Сирія, Ліван, Ірак, Палестина та інші, частково або повністю перестали визнавати наші медичні дипломи. Підстава для таких рішень — низькі бали, які отримують випускники українських медичних університетів після закінчення навчання. Тож цю проблему необхідно розв’язувати. Потрібно якнайшвидше поліпшити якість надання освітніх послуг саме у медичних вишах, ввести нові ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти й вимоги до вступу іноземних абітурієнтів в університети.

— Оскільки іноземці не складають зовнішнього незалежного оцінювання, як перевіряють їхні знання?

— Ще до вступу у виш ми в нашому центрі проводимо співбесіду з для оцінки загального розвитку, рівня освіти. А також ведемо моніторинг документів про повну середню (спеціальну) освіту з отриманими оцінками (балами) з навчальних дисциплін і документів про результати незалежного тестування (за наявності). Я отримані бали низькі, український .

— Якою мовою навчаються студенти з інших країн і чому важливо запровадити єдиний мовний іспит?

— У вітчизняних вишах іноземці найчастіше здобувають освіту українською (43,5%), російською (32,2%) та англійською (24,3%). Щоб під час навчання мати повноцінні знання, компетентності, необхідно бездоганно володіти мовою. Безперечно, цьому сприятиме запровадження єдиного обов’язкового іспиту для іноземних студентів з мови навчання. Усі іноземні студенти повинні будуть скласти такий іспит після закінчення першого курсу і зможуть перевестися на другий курс, лише якщо знатимуть мову на належному рівні.

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— Одначе студентам які різняться ментальністю, віросповіданням, традиціями, нелегко наважитися на тривале проживання в Україні. Як допомагаєте їм?

— У нашому центрі ми розробили програму адаптації проживання в Україні іноземних студентів, завдання якої — створення психолого-педагогічних умов, що сприяють самореалізації особистості, ефективній взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Реалізовуємо комплекс заходів, спрямованих на запобігання і зняття у студентів психологічного дискомфорту, пов’язаного з новим освітньо-виховним середовищем.

Загалом допомагаємо подолати труднощі, пов’язані з адаптацією проживання в новій країні. Знайомимо іноземців з українським законодавством, загальноприйнятими нормами поведінки й вимогами до навчання, особливостями проживання і пересування іноземних громадян на території нашої країни, правилами внутрішнього розпорядку університету і гуртожитків. Важливо, що допомагаємо іноземним студентам адаптуватися не лише спочатку, а впродовж усього терміну навчання.

У нас існує програма підтримки 24/7. Менеджер цілодобово сім днів на тиждень підтримує постійний зв’язок зі студентом, надає вичерпні консультації, юридичні й експертні послуги, за потреби бере участь в організації екстреної й медичної допомоги, організації супроводу та безпеки в інших нестандартних ситуаціях. Адже щодня допомагаючи студентам-іноземцям, створюємо позитивний імідж нашої держави. А це дає змогу щороку залучати на навчання дедалі більше іноземних абітурієнтів, які приносять в українську освіту додаткові інвестиції.

ДОВІДКА «УК»



Юлія ЯЛИНСЬКА. Народилася 1990 року на Сумщині. Закінчила Мінський державний лінгвістичний університет, брала участь у благодійних проектах Королівства Нідерландів. Працює головним менеджером проекту «Міжнародна освіта» компанії «Український центр міжнародних відносин».



Інна ХМЕЛЬНИЦЬКА

для «Урядового кур’єра»