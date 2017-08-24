Два кольори об’єднують націю

Столична Софійська площа, як і сто років тому — за часів Симона Петлюри й Михайла Грушевського, учора вкотре стала свідком підняття синьо-жовтого стяга. Так розпочався День Державного прапора України, який традиційно плавно передає естафету Дню Незалежності.

Цього разу Президент Петро Порошенко здіймав святкове полотнище в дружній компанії з п’ятьма воїнами-визволителями Луганщини й Донеччини — полковником Давидом Чубінашвілі, майором Євгеном Ковалем, капітаном Романом Скробакою, лейтенантом Тарасом Кучмою, старшиною Кирилом Щукіним.

«Це вони 2014 року звільнили від окупації більшу частину Донбасу, сотні українських населених пунктів. Ризикуючи життям вони свого часу встановлювали синьо-жовті прапори над Золотим, Красним Лиманом, Чорнухіним, Станицею Луганською, Торецьком, — щиросердно звернувся до цих героїв глава держави. — Вами, дорогі друзі, пишається вся Україна!»

Відтак воїни Почесної варти пройшли Софійською площею урочистим маршем. Біля святої Софії були також присутні Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, Голова Верховної Ради Андрій Парубій, члени уряду, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, Київський міський голова Віталій Кличко.

«Доля незалежної держави залежить від кожного з нас. Але головним її гарантом є Збройні сили, Національна гвардія, інші силові структури, які боронять країну від російської агресії», — заявив Петро Порошенко. І нинішнє покоління українців має зробити все задля відновлення територіальної цілісності України, повернення Донбасу і Криму під синьо-жовтий державний стяг. Це наш обов’язок перед минулими й прийдешніми поколіннями.

Петро Порошенко зазначив, що російських окупантів «від українського прапора корчить, як чортів від ладану», тому вони й борються з проявами патріотизму до Української держави на окупованому півострові та на Донбасі. «Вони кинули за ∂рати кримчанина Володимира Балуха. За те, що він на українській землі, у Криму над своєю домівкою вивісив український прапор. Балух знав, чим ризикує, але свідомо пішов на цей мужній вчинок. Володимир буде вільним, і Крим буде вільним від Росії та її «зелених чоловічків», — наголосив глава нашої держави.

Трагічні й водночас героїчні події останніх років перетворили національний прапор на справжнє знамено боротьби за свободу, демократію, незалежність. «Державні прапор, герб, гімн стали невід’ємною складовою нашого життя, об’єднуючим началом. Незалежно від етнічної та релігійної приналежності чи мови спілкування, вони гуртують нас в єдине ціле — українську політичну націю. Під ними народилося і вже змужніло нове покоління вільних молодих людей, які сповідують свободу, незалежність, демократію», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.

Побачитий пишатися

Того самого дня Петро Порошенко побував і на Європейській площі, і на Хрещатику. Там ще напередодні вишикувалися щільні ряди сучасної військової техніки, яка перебуває на озброєнні наших воїнів. Значна її частина — новітні БТРи, розвідувальні бронемашини, зокрема «Дозор», «Спартан», «Халк», різноманітні ракетні системи, САУ, танки, серед яких «Оплот» (цьогоріч перша партія надійде на озброєння ЗСУ) і «Булат» тощо — виготовлено в Україні останніми роками.

«Тепер ми розпочинаємо програму збройно-технічного осучаснення армії. Маємо виводити наші озброєння на рівень ХХІ століття», — наголосив Петро Порошенко. Перед науковцями, конструкторами, керівниками оборонних підприємств сьогодення ставить завдання з розроблення й налагодження виробництва нового ракетного озброєння, комплексів крилатих ракет, сучасних зразків артилерійських систем, високоточних боєприпасів, безпілотних літальних апаратів ударного типу, комплексів радіоелектронної боротьби, контрбатарейних радарів, засобів космічної розвідки.

Загалом, якщо порівнювати з 2013 роком, фінансування закупівлі озброєнь та військової техніки зросло вдесятеро. А Збройні сили швидко відновили боєздатність, наростили оперативні спроможності, значно і кардинально поліпшено їхню технічну оснащеність. Зростання триває і кількісно, і якісно, запевнив вояків і людей на Хрещатику Верховний Головнокомандувач.

«Під час війни ми знайшли ці можливості. У липні за рахунок коштів, свого часу вкрадених режимом Януковича й попередньою владою та вже повернутих українському народу, ми додали ще 1,6 мільярда гривень. Їх спрямують на закупівлю й модернізацію новітніх зразків озброєння та військової техніки. Ще 1,4 мільярда — на будівництво заводу з виробництва боєприпасів на основі новітніх технологій. У бюджеті 2017 року на потреби ЗСУ передбачено 64,5 мільярда гривень», — провадив далі Президент.

Цього року техніку не залучають до традиційного військового параду. Та, мабуть, і на краще. Адже парад мине, техніку доправлять до частин. А де ще громадяни й дітлахи впродовж кількох днів зможуть на власні очі побачити її, помацати, зробити пам’ятні фото, нарешті, впевнитися у боєздатності своєї армії?

Добрий провісник майбутнього

Із Днем Державного прапора привітав співвітчизників і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. «Для українців синьо-жовтий стяг уособлює значно більше, ніж просто символ держави. Десятки поколінь наших предків йшли під цим прапором на бій за свободу і справедливість, за гідне життя й власну честь, за вільну й незалежну Україну. Це прапор руських князів і козацьких загонів, української революції початку ХХ сторіччя і підпілля, дисидентів і демократичних рухів. Прапор, який уособлює суть історичного поступу українців, їх утвердження як сучасної політичної нації.

Сьогодні український прапор — це стяг молодої держави, що обрала європейський демократичний шлях розвитку. Це знамено дружнього й мудрого народу, який невтомною працею щодня змінює свою країну. Це святиня мужніх і героїчних людей, які захищають нашу Батьківщину на сході. Це кольори, які представляють нашу державу на міжнародній арені. Це символ не лише звитяги минулих століть, а й провісник майбутнього, яке проглядається в усміхнених обличчях наших дітей, які на всіх урочистих подіях тримають національні прапорці.

Переконаний, — ідеться в привітанні, — що незабаром синьо-жовтий стяг в усьому світі асоціюватиметься з успішною і заможною країною та з громадянами, які не лише досягли свободи, а й реалізували власний потенціал і власну країну!»