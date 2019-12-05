Проблема рейдерських захоплень землі гостро постала у всій Україні. Не виняток і Миколаївська область, де це явище поширюється дедалі більше. Один із таких прикладів — історія ПП «Кряж», що розробляє піщаний кар’єр, і його директора Дмитра Гуринчука. Вони стали жертвами однієї з таких рейдерських атак.

На умовах вигоди та соціального партнерства

Кар’єр розвідала ще в 1992 році спеціалізована організація «Кримгеологія». Родовище розташоване за 500 метрів від села Кам’яна Балка Миколаївського району Миколаївської області й має площу 27,5 гектара.

Усю документацію передали і поставили на облік у Державній службі геології та надр України, родовище було нанесено на всі геологічні та геодезичні карти. 2003 року ПП «Кряж» розпочало розвідку запасів піску. Рішенням Кир’яківської сільської ради від 24.12.2003 р. №7 та рішенням Миколаївської районної ради від 29.01.2004 р. №8 дано згоду на надання в користування ТОВ «Кряж» ділянки надр площею 27,5 га для геологічного вивчення і подальшої розробки корисних копалин (піску) на території Кир’яківської сільради. Після цього було оформлено і отримано всі необхідні документи, ліцензії й дозволи.

2006 року оформлено спеціальний дозвіл на користування надрами (реєстраційний номер 4128, виданий 04.12.2006 р.), а 2007-го отримано гірничий відвід (акт підписав голова Миколаївської обласної ради 04.07.2017 р.), що було підставою для початку робіт з розроблення кар’єру площею 27,5 гектара терміном на 20 років. Для зручності освоєння території кар’єр розділили на чотири ділянки, завезли необхідну техніку та обладнання, і він запрацював на перших трьох гектарах.

Щоб не розбивати місцеві дороги, підприємство проклало власні під’їзні шляхи в об’їзд сіл. Було створено десятки робочих місць, кар’єр став давати стабільний прибуток, а до місцевого бюджету надходили великі податкові відрахування.

Керівник підприємства Дмитро Гуринчук тісно співпрацював із місцевою владою, надавав матеріальну підтримку Кир’яківській сільській раді, школі й дитячому садку. А в селі Крива Балка відновив водонапірну башту й дав змогу жителям села провести водопровід.

Кому завадив «Кряж»?

Але у 2016 році в підприємства раптово почалися проблеми, а самому підприємцеві стали надходити погрози. У керівництві ПП «Кряж» упевнені, що це не що інше, як спроба рейдерського захоп­лення кар’єру. Дмитро Гуринчук стверджує, що організували рейдерську атаку сини народного депутата Украї­ни IV скликання К.

З’ясувалося, що у процесі оформлення гірничого відводу землі під кар’єр відповідальні чиновники не поставили до відома ПП «Кряж», що землю вже розпайовано. Тож не зрозуміло, як чиновники могли видати дозвіл на розроблення кар’єру, знаючи, що на цю землю, хоч і незаконно, вже видано держ­акти.

Дмитро Гуринчук стверджує: не взявся б за освоєння кар’єру, знаючи, що там розпайовано землю.

«Нелогічно й безглуздо вкладати кошти, створювати робочі місця, закуповувати техніку і починати роботи в сумнівному місці», — зазначає він.

Рейдери знайшли далеких родичів померлих пайовиків і переоформили на них заднім числом як спадок землі, що належать кар’єру, а ті передали ці землі довіреним особам братів К. в оренду на 49 років.

Згідно з чинним законодавством, розпаювання земель з родовищами корисних копалин в Україні заборонено. Але це не завадило місцевій владі незаконно роздати землі над майбутнім кар’єром, не сказавши про заборону пайовикам.

Що це — злочинна недбалість, неуважність чи злі наміри?

Характерно, що пайовики не виявляли жодного інтересу до своєї землі, доки кар’єр не став давати стабільний відчутний прибуток. Претензії пайовиків з’явилися 2016 року, тоді й з’явилися претензії до самого підприємця.

Рейдери, не рахуючись із витратами, долучили до цькування підприємця правоохоронні органи, місцеві та всеукраїнські ЗМІ, представників громадськості, учасників АТО. Тим часом правоохоронні органи завели кримінальні справи і нарахували, що підприємство нібито завдало збитків державі на 23 мільйони гривень. Внаслідок цього роботу кар’єру було повністю заблоковано. Без засобів до існування залишилися близько 40 працівників.

Після зупинки потужне підприємство, яке було великим платником податків, зазнає істотних збитків, до місцевого бюджету перестали надходити податкові відрахування, а сільрада, школа і дитсадок позбулися матеріальної підтримки ПП «Кряж». А все тому, що рейдери не зважають на інтереси й потреби бізнесу, громади. Вони мають на меті в будь-який спосіб і будь-якою ціною відібрати кар’єр.

Завдання рейдерів — позбавити підприємство гірничого відводу, а потім скасувати ліцензію на розроблення. Для реалізації своїх завдань вони звернулися по підтримку до Миколаївських облради та облдержадміністрації. Але підприємець Дмитро Гуринчук бореться з чиновницько-рейдерським свавіллям. Він упевнений, що справедливість на його боці. Тож здаватися не має наміру.