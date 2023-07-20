Мало який день у Сумах обходиться без оперативних і поточних повідомлень місцевих водоканалівців, які інформують городян, виробничників про ті чи ті зміни або новації в подачі-відведенні води. І це природньо, бо так уже влаштована водопровідна мережа, що колись щось та й виходить із ладу. Ось тільки роблять вони це по-своєму шанобливо, з вибаченнями за тимчасові незручності через неполадки, які намагаються усувати, як правило, нічної пори, аби мінімізувати побутовий дискомфорт сумчан.

І саме на працівників водоканалу випало одне з перших воєнних випробувань під час перебування в ньому російських військ зокрема від завданих обстрілів. Бо вже в перші дні вторгнення артилерійські снаряди знищили два житлових будинки та пошкодили водогін на житловому масиві Веретенівка на одній з околиць обласного центру.

Залишається здогадуватися, в яких умовах довелося тоді працювати комунальникам, адже вони оперативно замінили 15 метрів пошкодженої частини чавунної труби на поліетиленову і вже за мінімально короткий проміжок часу відновили подачу води.

Згодом були інші пошкодження, чергові аварійні виїзди й усунення несправності, які зрештою є й нині, однак загалом Суми з водою, і люди знають: у разі чого водоканалівці не підведуть. Бо тут не тільки цінують і використовують надбаний багаторічний досвід, а й постійно звіряють виробничий годинник з вимогами та викликами часу.

Новинки завжди на контролі

Як наголошують у комунальному підприємстві, сучасні технології, обладнання й устаткування — альфа і омега виробництва. Адже науково-технічний прогрес невпинно пропонує новинки, завдяки яким можна і потрібно підвищувати якість обслуговування.

Ось і недавно в Сумах на проспекті імені Михайла Лушпи застосували новітню технологію під час ремонту самопливного колектора 500-міліметрового діаметра упродовж тижня на майже 4-метровій глибині. Цінність і новизна в тому, що роботи вели без відключення водопостачання у великому мікрорайоні з десятками багатоповерхівок на вулицях Івана Сірка, ЗСУ та прилеглих до них. У середину 14-метрової аварійної залізобетонної труби, яку використовували як арматуру, майстри вживили сучасну пластикову трубу СПРОКОР трохи меншого діаметру і так продовжили термін експлуатації обладнання ще щонайменше на пів століття.

Стає у пригоді лабораторія з телевізійного інспектування каналізаційних мереж, отримана в лютому цього року від благодійників і облаштована на базі автомобіля Renault Master. Завдяки обладнанню колектори і мережі можна перевіряти зсередини, не відключаючи водопостачання та не розкопуючи трасу.

Свого часу фахівці попрацювали на проспекті Перемоги, 39, де на основі виконаної фото- і відеотелеметрії виявили аварійну ділянку, промили і почистили каналізаційну мережу цього житлового будинку, сформували ремонтні рекомендації для труби. Швидко і професійно вдалося обстежити каналізаційний залізобетонний колектор, до якого надходять стічні води з Новомістенської вулиці. Через значне засмічення і руйнування ділянки труби подальша її експлуатація не видавалася можливою, тож фахівці швидко замінили цей відрізок на сучасний пластиковий. А під час одного з технічних семінарів фахівці підприємства ознайомилися з новими видами лічильників тепла і води, їхніми способами обліку. Зокрема, виробництва німецького концерну DIEHL Metering.

За словами фахівців, запропонована концепція цінна і перспективна насамперед рішенням «під ключ», починаючи від встановлення і закінчуючи зняттям інформації з них. У технології використано механічні та ультразвукові моделі з антимагнітним захистом, завдяки чому прилади не відчувають забруднену воду, сигналізують про пошкодження складових, адаптуються до системи диспетчеризації за допомогою спеціальних накладок, мають тривалий термін експлуатації. А збирати інформацію можна через радіо, GPRS або LoR, тобто бездротову технологію передачу даних.

Тож у найближчій перспективі в Сумах можуть з’явитися саме такі лічильники будинкового обліку.

Це лише два приклади новаторського підходу до роботи, хоч їх десятки. І кожен бодай на якийсь відсоток-другий підвищує або підвищить якість обслуговування городян, роблячи їх комунальне щодення зручнішим і комфортнішим.

Золоті руки — запорука успіху

Наявність навіть добротної матеріально-технічної бази не відкидає поточних проблемних питань, від яких залежить весь комплекс робіт з водопостачання та відведення. І тут на допомогу приходять фахівці з ремонту та діагностики техніки, які становлять основу ремонтно-експлуатаційного управління і яке справедливо називають серцем сумського водоканалу. Саме вони відповідають за забезпечення виробничого процесу найнеобхіднішим — справними і надійними механізмами, конструкціями, підтримують роботу насамперед електричних та газових мереж, вентиляційних установок, насосного обладнання, вантажопідіймальних механізмів, транспортних засобів тощо.

За словами начальника ремонтно-експлуатаційного управління Андрія Кулика, часто трапляється, що від якоїсь начебто незначної деталі залежить робота того чи того об’єкта. У таких ситуаціях фахівці на токарних верстатах виготовляють хомути, муфти, гайки, болти інші, умовно кажучи, дрібниці, без яких не обійтися. До того ж у вільний від роботи час токарі і слюсарі виготовляють скоби для укріплення бліндажів, які відправляють на передову. Доречними і корисними в роботі стали генератори, встановлені на шасі, зварні металоконструкції, що захищають стіни котлованів чи траншей від обвалень під час ремонтних робіт аварійних бригад, інші ноу-хау.

До речі, вищезгадувані шасі ремонтники встановили на самовсмоктувальних дизельних агрегатах для перекачування стічних вод під час поривів, отриманих від швейцарської гуманітарної групи та Міжнародного комітету Червоного Хреста, а один навіть накрили корпусом, щоб захистити від вологи і бруду. Тепер ці мотопомпи використовують в різних частинах міста, адже вони мобільні і зручні для транспортування.

Щоб мул не завдавав проблем

З-поміж десятків видів робіт один особливо важливий: вчасне очищення мулових майданчиків на територіях очисних споруд, на які перекачують жири зі стоків, осад, надлишковий мул. Мул, до речі, використовують у процесі очищення стічних вод, а потім зневоднюють і ущільнюють. Масштаби такої щорічної роботи доволі великі, адже очисні споруди загальною площею понад 50 гектарів щодоби фільтрують майже 40 тисяч кубометрів стічних вод. А обслуговують це господарство більш як 100 фахівців. Ось і нещодавно працівники підрозділу вичистили і полагодили колодязі, дренажні труби, лотки, оновили дренажний щебінь. Тепер можна бути спокійними за цю виробничу ділянку — стічні води проходитимуть якісну очистку.

Допомагають Сумам і…

За словами директора КП «Міськводоканал» Анатолія Сагача, війна показала, хто у скруті справжні друзі і помічники. На щастя, їх виявилося значно більше, ніж думалося: з початком воєнних дій руку допомоги подали десятки підприємств, установ, громадських організацій не тільки з України, а й багатьох країн. Марна справа перелічити всіх, бо відгукнулися навіть зовсім незнайомі структури, формування, об’єднання. Однак…

З перших днів вторгнення комунальне підприємство почав підтримувати Міжнародний комітет Червоного Хреста, який передав техніку, обладнання і устаткування: автоцистерну об’ємом 14 тонн для підвезення води городянам та до соціальних об’єктів у разі аварії чи НП, мобільний генератор на шасі Ekvives номінальною потужністю 400 кВт для резервного живлення об’єктів за нестабільного електропостачання, дизель-генератори різної потужності, майже 2 кілометри кабельно-провідникової продукції, свердловинний насос, шафу керування, екскаватор JCB, два мобільних багатофункціональних зварювальних агрегати, апарат терморезисторного зварювання поліетиленових труб, генератор, пластикові резервуари тощо.

Швейцарська гуманітарна група та Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні надали дизельні генератори, зварювальні апарати, надувний шланг, каналізаційні заглушки, дизельні мотопомпи; данська компанія Aarsleff спільно з Grundfos — насосне обладнання. Значна допомога надійшла і надходить з Литви, Франції, Швеції, інших країн.

…допомагають Суми

Хоч сумські водоканалівці самі потребують матеріально-технічної підтримки, розуміють, що в багатьох їхніх колег ситуація ще складніша. Тож за потреби неодмінно приходять на допомогу. Наприклад, нещодавно зібрали кошти та закупили устаткування для херсонських комунальників, які одними з перших зазнали ворожої навали і опинилися у скрутному становищі. Сумчани передали їм системні блоки, монітори, клавіатуру, фільтри, багатофункціональні пристрої Саnon з додатковими картриджами, папір тощо — загалом на облаштування семи робочих місць. Такий вияв уваги і підтримки особливо цінний, адже південне місто особливо потребує зміцнення матеріально-технічної бази, яку зруйнували загарбники.

Свого часу колектив водоканалу долучився до акції «Зігрій захисника», відправивши на передову теплі светри, шкарпетки, термічну білизну тощо.

Не забувають і про дітей працівників, яким щорічно напередодні навчального року вручають подарунки. Навіть у воєнних умовах торік першокласники отримали рюкзаки з канцелярським приладдям і солодощі, про що подбав профспілковий комітет підприємства. Утім, тут не звикли вихвалятися добродійними справами, бо роблять їх за велінням серця і душі.

Не задля нагород, але приємно

Звитяжну працю сумських фахівців гідно оцінюють не лише жителі обласного центру, а й держава. Тож нещодавно ордена «За мужність» III ступеня удостоєно начальника каналізаційного господарства 44-річного Павла Курдеса, який працює в колективі понад два десятиріччя і опікується одним із важливих виробничих напрямів — разом з колегами стабільно забезпечує водовідведення міста. Як вказано в офіційному документі, «за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, мужність і самовідданість під час виконання професійних обов’язків в умовах воєнного часу». А це означає, що і в дні російської окупації, і в умовах воєнного часу доводиться ризикувати здоров’ям і навіть життям.

Саме завдяки Павлу Курдесу і очолюваному ним колективу каналізаційно-насосні станції разом з іншими об’єктами енергетичної інфраструктури, які через ворожі обстріли часто знеструмлювалися, працюють у заданому ритмі, не завдаючи особливих незручностей містянам, адже з ініціативи керівника їх почали ремонтувати у нічні години.

А нещодавно у Сумах з робочою поїздкою побував міністр оборони України Олексій Резніков, який вручив відзнаки певним керівникам підприємств критичної інфраструктури. Зокрема директорові КП «Сумиміськводоканал» Анатолієві Сагачу — «Знак пошани» від Міністерства оборони.

Ось так працюють водоканалівці у місті над Пслом — у гурті, дружно, професійно, завдяки чому прикордонні Суми забезпечено водою, що так важливо у повсякденні.