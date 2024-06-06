На ньому зібрано всі індикатори, зміст докорінних перетворень та графік їх виконання

Кабінет Міністрів запровадивМатрицю реформ— новий аналітичний інструмент для ефективного прийняття рішень та управління процесом упровадження реформ.

«Матриця — це величезний план змін, який систематизує реформи та містить офіційно затверджені рекомендації та умови за програмами макрофінансової підтримки, а саме: документи Єврокомісії, структурні маяки МВФ, План України за програмою Ukraine Facility, умови Світового банку», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, макроекономічні політики, інституційні зміни та структурні реформи — це пріоритети, закладені в Матрицю реформ.

Матриця реформ — аналітичний інструмент для ефективного впровадження і моніторингу виконання всіх запланованих заходів. Вона налічує понад 200 реформ (більш ніж 400 індикаторів) та містить експертну оцінку впливу реформ на економічне зростання та відновлення, проведену КШЕ та ЦЕС за консультаціями Центру зростання Гарвардського університету та сприяння Світового банку.

«У матриці систематизовано умови й рекомендації міжнародних партнерів України. Лише у 2024 році ми маємо виконати 410 індикаторів, які представлені в офіційних документах. Матриця допоможе пріоритезувати та визначити послідовність у здійсненні реформаційних заходів. Для забезпечення потреб держави основну увагу слід зосередити на кроках, які забезпечать максимальний ефект щодо посилення макропоказників та відновлення економіки без значних фіскальних витрат. Внутрішні трансформації мають відбуватися системно та послідовно і водночас підтримуватися покращенням зовнішніх умов за сприяння партнерів», — пояснила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Для уряду важлива максимальна відкритість і публічність процесу виконання узгоджених з партнерами заходів. Саме тому презентовано сайт Матриці реформ, де кожен може ознайомитися зі змістом, термінами та графіком виконання умов у різних сферах. А можливість застосування фільтрів до конкретного виконавця, індикатора та його рівня економічного впливу дають змогу провести ґрунтовний аналіз виконання Україною спільно визначених з партнерами заходів.

«Такий величезний обсяг роботи потребує систематизації, контролю і моніторингу виконання. Саме для цього працюватиме аналітичний портал — сайт Матриці реформ, який дає змогу кожному користувачеві проаналізувати стан виконання тих чи тих заходів», — розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Перший заступник міністра фінансів Денис Улютін наголосив: «Економічне відновлення та зростання, забезпечення високих оборонних потреб та узгодження законодавства зі стандартами ЄС — база всіх реформ, які втілює в життя уряд України. Матриця реформ і сайт дають змогу зручно проаналізувати та візуалізувати такі заходи за допомогою дашборду (інструменту BI). Наприклад, у часі — які реформи потрібно виконати в конкретному кварталі, за виконавцями, типами документів — закон, рішення КМУ, накази тощо. Є готові шаблони або кожен користувач може створювати власні параметри для групування та відображення інформації».

Міністерство фінансів відповідальне за моніторинг виконання Матриці реформ, а також зобов’язаннями за програмами фінансової підтримки перед міжнародними партнерами. А інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, які відповідають за здійснення заходів, передбачених зобов’язаннями, повинні регулярно надавати актуальну інформацію про підсумки здійснення заходів.

Однак аналіз показав, що реалізація заходів, передбачених Матрицею реформ, не буде достатньою для забезпечення критичних потреб держави, пов’язаних з обороною, енергетичною стійкістю, критично важливими капітальними інвестиціями, передачею технологій та доступом до ринків.

Було визначено, що для максимізації ефекту реформ Україні спільно з міжнародними партнерами треба зосередити зусилля на трьох напрямах:

1) усунути макроекономічні ризики завдяки партнерам в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів та забезпечити довгострокове (до 2027 року) зовнішнє фінансування та негрошову підтримку;

2) сприяти швидшому відновленню шляхом усунення основних перешкод для розвитку; потрібно забезпечити протиповітряну оборону, енергетичну стійкість, стабільний та передбачуваний доступ до зовнішніх ринків, подолати дефіцит робочої сили та відновити логістику (SEAL+);

3) посилити потенційне зростання — необхідно доповнити реформи визначеними за часом і обсягами інвестиціями та домовленостями щодо передачі технологій від партнерів, які сприятимуть підвищенню продуктивності та зростанню капіталу.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ