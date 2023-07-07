Щоб зупинити ворожу навалу, нашим захисникам нині потрібна велика кількість різноманітної зброї. Фахівці працюють над тим, як виробити її в Україні чи закупити за кордоном. Водночас є чимало охочих незаконно використати зброю та боєприпаси — продати чи навіть застосувати їх. Набирає обертів незаконний обіг зброї, з ним активно бореться правоохоронна система. Скільки ж знаходять та вилучають на Черкащині смертоносних знарядь?

Боєприпаси сховали на… кладовищі

Поліцейські зведення рясніють повідомленнями про нові виявлення зброї та боєприпасів. Так, 51­річна жителька села Вязівок повідомила правоохоронців, що на її подвір’я зайшов незнайомий чоловік, кинув гранату і зник у невідомому напрямку. На щастя, небезпечний предмет не здетонував. Іншого дня правоохоронці Золотоноші вилучили у 58­річного жителя села Старий Коврай арсенал під час проведення санкціонованого обшуку. Серед незаконних речей — револьвер, чотири пістолети з магазинами до кожного, набої та додаткові магазини. У Черкасах правоохоронці виявили схрон з боєприпасами, зловмисники замаскували його на одному з міських кладовищ. Під час огляду місця було вилучено предмет, зовні схожий на гранату РГД із запалом, п’ять предметів, схожих на гранати Ф­1, та запали до них.

Як повідомили у відповіді на запит в департаменті карного розшуку Національної поліції України, у період з 24 лютого 2022­го по 20 червня 2023 року за обліками інформаційно­комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» в Черкаській області з незаконного обігу вилучено 217 одиниць вогнепальної зброї, зокрема 50 автоматичної (автоматів та кулеметів), 70 — нарізної, 15 гранатометів та 79 одиниць іншої та переробленої зброї, а також 35 237 бойових припасів, серед них 33 772 набої, 349 гранат, 1116 інших боєприпасів та вибухових пристроїв. Крім того, вилучено понад 2,2 кілограма вибухових речовин.

Тенденція до зростання

Правоохоронці констатують, що простежується тенденція до збільшення кількості виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів. Наприклад, за весь 2021 рік в області вилучено 109 одиниць вогнепальної зброї та 3521 боєприпас, торік — 145 одиниць вогнепальної зброї та 28 465 боєприпасів. Цьогоріч очікують ще більше — від початку року станом на 20 червня в області з незаконного обігу вже вилучено 86 одиниць вогнепальної зброї, 7420 бойових припасів, а також понад 0,56 кг вибухових речовин.

За статистикою, порівняно з іншими видами вогнепальної зброї з незаконного обігу найбільше вилучали нарізну вогнепальну. А виявляли її найчастіше під час проведення превентивних заходів, зокрема перевірок на блокпостах та інших фільтраційних заходів. Значну кількість вилучають під час опрацювання оперативної інформації.

Як розповіли фахівці карного розшуку, вилучені зброю та боєприпаси направляють для проведення експертизи, піддають утилізації або передають до підрозділів Збройних сил України. Чи зросло навантаження на експертів під час повномасштабної війни з росією?

Відлуння минулих воєн

На експертів Черкаського НДЕКЦ МВС, які проводять дослідження зброї, істотно збільшилося навантаження з початку війни, прокоментував завідувач відділу криміналістичних видів досліджень Черкаського НДЕКЦ МВС України Валерій Кожевников.

«Пояснюється це тим, що Черкащина неблизько до зони ведення бойових дій, — висловив думку експерт. — Хоч експертів­балістів із Черкас було залучено у складі об’єднаних слідчо­оперативних груп до фіксації воєнних злочинів, які скоїли окупанти. Кожен з експертів щомісяця виконує понад 15 експертиз, досліджуючи зброю чи боєприпаси кількістю від 20 до 40 об’єктів. За минулий рік кількість таких об’єктів становила більш як 11 тисяч. Зрідка на дослідження експертам потрапляють зразки, випущені ще в ХІХ чи на початку ХХ століття».

Експертам Черкаського НДЕКЦ МВС поки що не потрапляли на дослідження трофеї бойових зіткнень з російськими загарбниками. Із сучасного озброєння надходили австрійські пістолети Glock, які стоять на озброєнні в європейських країнах, і чимало зброї турецького виробництва.

Дозвіл одержати легше

Із 23 червня цього року в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Основні переваги його впровадження — те, що власники зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Цифровізація спростить процедуру отримання дозволів. У кожного власника буде електронний кабінет, а отримати послугу можна буде, не виходячи з дому. Слід лише подати документи через «Єдине вікно громадянина» або у спеціалізованому магазині.

У Єдиному реєстрі зброї використовують електронний класифікатор, який формують та ведуть тільки працівники Експертної служби МВС. Тож запровадження Єдиного реєстру зброї упорядковує повний життєвий цикл зброї: від її імпорту чи виробництва до продажу та знищення, що, звичайно, сприятиме створенню умов запобігання її незаконному обігу.

Експерти нагадали, що вся зброя, яка підлягає реєстрації та перереєстрації на території області, проходить процедуру контрольного відстрілу в НДЕКЦ. Відстріляні кулі та гільзи сканують та кодують в автоматизовану балістичну ідентифікаційну систему BalScan. Саме автоматизація балістичного обліку дає змогу з’ясовувати важливі обставини під час розслідування кримінальних правопорушень. Нині балістичний облік Експертної служби МВС України налічує більш як 400 тисяч одиниць зброї.

Нелегальна має стати цивільною

За різними оцінками, у світі 500—650 мільйонів одиниць вогнепальної зброї — вистачить фактично для кожного десятого жителя планети. Левову частку використовують законно правоохоронні органи та інші державні структури. Проте за даними незалежного українського аналітичного центру ADASTRA, частка незаконного обігу в загальному обсязі світової торгівлі зброєю становить майже 40%.

Однак жодних масштабних випадків незаконного обігу стрілецької зброї у зв’язку з розв’язаною росією війною проти України не зафіксовано. Про це нещодавно заявила делегація ЄС при міжнародних організаціях у Відні під час засідання робочої групи зі стрілецької зброї Конференції учасників Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності. З 2019 року Євросоюз підтримує зусилля України в боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Обіг зброї в Україні, а особливо в умовах війни, має бути під жорстким контролем, наголошують експерти. Правоохоронці повинніКзнати, скільки та яких саме стволів є в населення. Недавно заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко пояснив: «Ми відходимо від паперових дозволів, фактично стосів паперів, які сьогодні необхідно збирати. Довідки, необхідні в пакеті документів, які видають підрозділи Міністерства внутрішніх справ, видаватимуть автоматично, зокрема довідку про несудимість».

Щодо ситуації з нелегальною необлікованою зброєю Леонід Тимченко пояснив: «Ми розуміємо, що в нашій країні війна. Проте не слід забувати, що є кримінальна відповідальність за зберігання необлікованої зброї. І якщо говоримо про Єдиний реєстр зброї, то не йдеться про нелегальну зброю. Ідеться про цивільну зброю та її обіг».