Молодих українців, які здобули перемоги на міжнародних учнівських олімпіадах 2016 року з різних предметів, вітав особисто Президент Петро Порошенко. Торік Україну на міжнародних учнівських олімпіадах представляли 30 школярів з усіх областей. 22 молодих українці здобули нагороди, серед яких 3 золоті, 9 срібних і 10 бронзових медалей.
«Ви захистили не просто високий рівень української освіти, не лише честь шкіл, ліцеїв і гімназій, де ви навчаєтеся. Це насправді захист честі України, — наголосив Президент, додавши: — Україна зарекомендувала себе у світі давно і міцно тримає цю високу планку як держава з надзвичайно високим науковим потенціалом».
Петро Порошенко зазначив, що найавторитетніші світові установи, такі, як Європейський Союз, МВФ, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк та партнери зі США стверджують, що за останні 2,5 року Україна в реформах зробила більше, ніж за попередні 23 роки. «Дуже важливо, щоб на сторінках іноземних видань Україна з’являлась і як країна, де надзвичайно велика кількість переможців олімпіад», — вважає Президент.
Глава держави зазначив, що освіта нині дуже швидко якісно змінюється, і тому важливо, що найкращі наші університети навчають студентів учитися впродовж життя. За його словами, «повне оновлення знань у певних галузях відбувається за 2—3 роки, розширюється географія і можливості для тих, хто хоче здобути якісну освіту».
«Коли в тебе є жага знань, ти обов’язково переможеш, зможеш побороти конкурентів», — цитує департамент прес-служби АП слова глави держави. Уже давно ні для кого не таємниця, що в усьому світі цінують українських IT-фахівців, математиків, конструкторів, інженерів, хіміків, учених-біологів, спеціалістів інших галузей.
Президент нагадав про розроблену програму для стимулювання участі й перемог в олімпіадах, зокрема йдеться про президентські стипендії та зарахування талановитої молоді до найкращих вищих навчальних закладів України, а також стимулювання вчителів, учні яких перемагають у змаганнях.
«В умовах, коли розвиваємо і реформуємо державу, ми обов’язково переможемо і принесемо мир у країну. Наші реформи будуть ефективними і по закінченні вищих навчальних закладів, упевнений, ваші можливості для самореалізації будуть набагато кращими», — наголосив глава держави. За його словами, різко зростають бюджетні надходження, інвестиції в розвиток, капітальне будівництво. «Прийде час, і зростуть інвестиції в реформовану науку», — запевнив гостей Президент.
Молоді науковці поділилися з Петром Порошенком враженнями від участі в міжнародних учнівських змаганнях та обговорили можливості як заохочення української молоді до наукової діяльності, так і розширення участі українців у міжнародних учнівських олімпіадах з різних предметів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»