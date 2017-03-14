Молодих українців, які здобули перемоги на міжнародних учнівських олімпіадах 2016 року з різних предметів, вітав особисто Президент Петро Порошенко. Торік Україну на міжнародних учнівських олімпіадах представляли 30 школярів з усіх областей. 22 молодих українці здобули нагороди, серед яких 3 золоті, 9 срібних і 10 бронзових медалей.

«Ви захистили не просто високий рівень української освіти, не лише честь шкіл, ліцеїв і гімназій, де ви навчаєтеся. Це насправді захист честі України, — наголосив Президент, додавши: — Україна зарекомендувала себе у світі давно і міцно тримає цю високу планку як держава з надзвичайно високим науковим потенціалом».

Учнівські олімпіади — лише перші сходинки в подальшій кар’єрі сучасної молоді. Фото з сайту president.gov.ua

Петро Порошенко зазначив, що найавторитетніші світові установи, такі, як  Європейський Союз, МВФ, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк та партнери зі  США стверджують, що за останні 2,5 року Україна в реформах зробила більше, ніж за попередні 23 роки. «Дуже важливо, щоб на сторінках іноземних видань Україна з’являлась і як країна, де надзвичайно велика кількість переможців олімпіад», — вважає Президент.

Глава держави зазначив, що освіта нині дуже швидко якісно змінюється, і тому важливо, що найкращі наші університети навчають студентів учитися впродовж життя. За його словами, «повне оновлення знань у певних галузях відбувається за 2—3 роки, розширюється географія і можливості для тих, хто хоче здобути якісну освіту».

«Коли в тебе є жага знань,  ти обов’язково переможеш, зможеш побороти конкурентів», — цитує департамент прес-служби АП слова глави держави. Уже давно ні для кого не таємниця, що в усьому світі цінують українських IT-фахівців, математиків, конструкторів, інженерів, хіміків, учених-біологів, спеціалістів інших галузей.

Президент нагадав про розроблену програму для стимулювання участі й перемог в олімпіадах, зокрема йдеться про президентські стипендії та зарахування талановитої молоді до найкращих вищих навчальних закладів України, а також стимулювання вчителів, учні яких перемагають у змаганнях.

«В умовах, коли розвиваємо і реформуємо державу, ми обов’язково переможемо і принесемо мир у країну. Наші реформи будуть ефективними і по закінченні вищих навчальних закладів, упевнений, ваші можливості для самореалізації будуть набагато кращими», — наголосив глава держави. За його словами, різко зростають бюджетні надходження, інвестиції в розвиток, капітальне будівництво. «Прийде час, і зростуть інвестиції в реформовану науку», — запевнив гостей Президент.

Молоді науковці поділилися з Петром Порошенком враженнями від участі в міжнародних учнівських змаганнях та обговорили можливості як заохочення української молоді до наукової діяльності, так і розширення участі українців у міжнародних учнівських олімпіадах з різних предметів. 

Відділ новин
«Урядового кур’єра»