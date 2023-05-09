Учора Україна та світ у День пам’яті та примирення вшанували невинних жертв Другої світової війни, жертв жахливих воєнних злочинів нацистів. 8 травня 1945 року було підписано акт про капітуляцію тодішнього агресора — Німеччини. І саме цей день став Днем пам’яті, щоб не забувати мільйони смертей, і Днем примирення — щоб усі країни, які брали участь у війні, примирилися і ніколи не починали воєн. Але, на превеликий жаль, українці у ХХІ столітті знову змушені обстоювати право нації на життя, яке заперечують теперішні агресори.

Нацизм трансформувався в рашизм

У День пам’яті та примирення Президент Володимир Зеленський у зверненні до нації нагадав, що шість страшних років в історії людства — з 1939-го по 1945-й — забрали життя 8 мільйонів українців.

«Роки окупації та звірств, кровопролитних боїв, бомбардувань, блокад і масових страт, Голокосту. Усього зла, яке нацизм приніс світу, приніс на нашу землю. Різні народи в єдності, союзництві у складі антигітлерівської коаліції протистояли злу. 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Світ уклоняється перед усіма, хто захистив життя, скидав нацистські прапори на визволеній території та відчиняв ворота концтаборів. Хто повертав народам свободу, знищив і засудив нацистське зло.

8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Саме 8 травня світ ушановує пам’ять усіх, чиї життя забрала та війна. Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі — я подаю до Верховної Ради України законопроєкт, який пропонує встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років», — повідомив глава держави.

Він додав: «Ніколи не забудемо внеску українського народу в перемогу над нацизмом. І нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі, того покоління, про яке бережемо пам’ять майже в кожній нашій родині. Не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлерівської коаліції й не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни чи народу. Зло ми знищували разом! Так само, як разом протистоїмо зараз аналогічному злу. Згадуючи героїзм мільйонів українців у тій війні проти нацизму, бачимо такий самий героїзм у діях наших воїнів нині.

Зло, на жаль, повернулося. Як тоді зло рвалося до наших міст і сіл, так і зараз це робить. Як тоді вбивало наших людей, так і зараз це робить. Хоч зараз інший агресор, але та сама мета — поневолення або знищення. І так само, як і в Другій світовій війні, ми зараз не наодинці проти зла. Ми б’ємося проти нього разом так само, з усім вільним світом. З державами й народами, які творили тоді спільну перемогу. Ми боролися тоді й боремося зараз заради того, щоб ніхто й ніколи знову не поневолював інші народи й не знищував інші країни. І все те старе зло, яке сучасна росія повертає, буде розбите так само, як і нацизм був розбитий. Буде перемога України та вільного світу. Звільнення наших земель. Повернення наших людей. Захист наших цінностей. І обов’язково — справедливість, обов’язково — правосуддя проти рашистської ідеології ненависті».

У День пам’яті та примирення Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі написав: «Після Другої світової людство повторювало фразу «Ніколи знову», доносячи наступним поколінням правду про жах війни. Однак правда також у тому, що радянський режим, який разом з нацистським розв’язав найкривавішу війну у світі, продовжив існувати та привласнив заслугу перемоги. А на зернах радянської ідеології в росії визрів рашизм. І саме росія тепер розв’язала найбільшу війну з часів Другої світової.

Сьогодні, як і 78 років тому, цивілізований світ об’єднаний, щоб дати відсіч агресорові. Бо тільки перемога — шлях до миру.

Україна та світ знають ціну миру. Україна втратила своїх громадян у ті страшні роки. І нині втрачає найкращих синів та дочок заради того, щоб вільно жити під мирним небом. росія ж роками погрожувала уявним ворогам «повторити». Повторити війну, вбивства та руйнування. Це нас і відрізняє. Бо ми пам’ятаємо всіх, хто віддав життя за мир у Другій світовій війні. І ми перемагаємо заради того, щоб жити, створювати та розвивати», — написав він.

Разом з Європою

Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким із 2023 року 9 травня вшановуватимемо історичну єдність — єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм.

«Зараз, як і майже 80 років тому, Україна б’ється за майбутнє — і своє, і всієї Європи, всього вільного світу. Зараз, як і 80 років тому, ми спираємося на спільну силу вільних народів і знаємо, що разом з ними завжди будемо частиною вільної Європи, яка не підкориться злу. І разом з усією вільною Європою 9 травня в Україні відзначатимемо День Європи. Європи об’єднаної, в основі якої має бути й буде мир. Європи, частиною якої Україна завжди була, є й буде», — каже глава держави.

Європа підтримує українців усі дев’ять років агресії й усі дні повномасштабного вторгнення. Допомагає боротися на полі бою зброєю, на дипломатичній передовій — рішучістю, проти ракетного терору й зимового блекауту, в економіці та на юридичному фронті. Дає прихисток українським жінкам і дітям. Не зазіхає на суверенітет і не ставить під сумнів право українців на власний вибір національного шляху. Європа — наша союзниця.