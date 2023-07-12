Україна впевнено просувається шляхом автомобілізації. Скільки машин на сьогодні в країні? На жаль, достеменних даних за перший воєнний рік знайти не вдалося, але позаторік число автомобілів у нашій країні, за даними сайту auto.24tv.ua, становило 10,2 мільйона одиниць. З яких легкових — 8,8 мільйона. Торік українські номери вперше отримали ще майже пів мільйона машин усіх типів, тобто на сьогодні легкових авто в країні не менш як 9 мільйонів. Отже, на тисячу громадян у нас припадає майже 250 автомобілів.

Особливо помітні зміни у невеликих та середніх містах, де ще недавно такої навали легковиків не відчувалося. Приміром, у Черкасах центр міста перевантажений транспортними засобами різних марок, тут досить часто бувають затори. А щоб перейти вулицю там, де немає світлофора, іноді доводиться витрачати не один десяток хвилин.

У таких умовах зростають потреби в автопослугах. Важливу роль у реалізації державної політики в наданні адміністративних послуг, зміцненні безпеки дорожнього руху, обслуговуванні автомобілістів відіграють сервісні центри МВС. Для водіїв та власників транспорту вони цьогоріч запропонували чимало змін. Більшість із них покликані спростити певні вимоги та полегшити доступ до послуг. Та є й такі зміни, що покладають на автовласника більше відповідальності.

Нове посвідчення — поштою

Як розповіли в сервісному центрі МВС у Черкаській області, найпопулярніша послуга, яку тут надають громадянам, — заміна посвідчення водія. На це є кілька причин, одна з яких — можливість тим людям, які тимчасово переїхали жити в інший регіон, скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від того, де кандидат у водії склав теоретичний іспит. Отримати посвідчення водія теж можна в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів.

Віднедавна замовити відновлення або обмін посвідчення водія в Україні можна кількома способами: у будь-якому зручному сервісному центрі МВС або онлайн — через електронний кабінет водія чи застосунок «Дія». За допомогою електронного кабінету водія отримати оновлене посвідчення можна навіть поштою, замовивши таку послугу. Однак фахівці сервісного центру МВС наголошують: отримати документ у такий спосіб зможе лише та особа, якій його видано.

Як повідомив начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Черкаській області Володимир Андрущенко, зростає кількість реєстраційних операцій. За шість місяців 2022-го їх проведено в області понад 53 тисячі, а за цей самий період цього року — 70 824. Це свідчить про зростання кількості транспорту й навантаження на працівників установи. Та попри це завдяки зусиллям фахівців терміни виготовлення документів та надання інших послуг не збільшуються.

«З’являються нові види послуг, удосконалюємо ті, що вже надавали, — розповів Володимир Андрущенко. — Серед них, наприклад, можливість здійснення навчання з теоретичної підготовки осіб, які проходять підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку (Zoom, Skype, Google meet тощо)».

Набирає популярності замовлення індивідуальних номерних знаків за допомогою електронного кабінету водія та багато інших. До речі, віднедавна, навіть продавши свій транспортний засіб, номерний знак, який на ньому був, можна залишити новому власникові. А ще номерний знак, до якого так звик автовласник, можна перезакріпити на інший автомобіль, оформивши необхідні документи.

Чимало процедур спрощено. Наприклад, отримати посвідчення водія тепер можна за закордонним паспортом, а втрачене — відновити через електронний кабінет водія чи застосунок «Дія».

В Україні лише протягом останнього місяця оформлено більш як 42 тисячі заявок на обмін або відновлення посвідчення водія онлайн. Із них понад 33 тисячі — з отримання фізичного посвідчення у зручному для замовника сервісному центрі МВС, а 9 тисяч — з отримання виключно е-посвідчення, тобто в електронній формі без використання пластикового бланка.

Послуга заміни посвідчення водія доступна не лише в Україні, а й у шести інших державах, де ними скористалося вже понад 13 тисяч українців. Список міст і деталі можна знайти на сайті Головного сервісного центру МВС.

Начальник відділу регіонального сервісного центру Микола Зубенко прокоментував зміни щодо огляду транспортного засобу експертом: «Відтепер така дія обов’язкова лише під час першої реєстрації вживаної автомашини, ввезеної з-за кордону. В інших операціях купівлі-продажу громадяни можуть замовляти таку послугу, але огляд не обов’язковий. Якщо ви купуєте автомобіль у сторонньої особи, все-таки радимо проводити цю процедуру, щоб убезпечитися від придбання автомашини із кримінальним минулим чи так званого двійника».

Чи доцільний експертний огляд вашого автомобіля

Детальніше новації, що стосуються експертного дослідження автомобілів, роз’яснив безпосередній керівник експертів, які проводять огляд транспорту, — заступник директора — завідувач відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Віктор Халявка. За його словами, в перші дні після запровадження змін менша кількість автомобілістів вважала за потрібне проходити експертний огляд транспорту. Та нині кількість охочих перевірити транспортний засіб зростає: «Громадяни розуміють необхідність цієї процедури, адже правоохоронці виявляють чимало проблемних машин. Якщо до введення змін у середньому в Черкасах за добу огляд експерта проходило 79 автомобілів, то нині — 41—45. Ці цифри поступово зростають. Записатися в чергу на огляд до експерта можна через е-запис на сайті Головного сервісного центру МВС і через термінал у приміщенні центру МВС».

Фахівець радить автомобілістам порівняти вартість автомобіля й огляду експерта, щоб зрозуміти, скільки коштує впевненість, що транспортний засіб не має кримінального минулого. До речі, експерти звіряють номери агрегатів з базами даних, доступ до яких мають лише вони та правоохоронці.

Цього року фахівці НДЕКЦ виявили на Черкащині 19 транспортних засобів із кримінальним минулим, торік — 33. На них траплялися вварені номери, змінені номерні панелі, підробні ідентифікаційні таблички. За це передбачено кримінальну відповідальність, справи розслідують правоохоронні органи. Ділки докладають рук до різних автомобілів — від звичайної «Таврії» до сучасних дорогих іномарок чи недешевих вантажівок і причепів. Був навіть раритетний ГАЗ-67 1940-х років випуску.

Сірих машин побільшає?

Саме таке запитання я поставив фахівцеві. «Важко сказати. Це залежить від того, наскільки пильними будуть автовласники під час купівлі-продажу транспортних засобів. Кілька років тому законодавці вже скасовували обов’язковий огляд експерта транспортних засобів. Ми й досі виявляємо перебиті саме в той період автомобілі», — зауважив Віктор Халявка.

Цікавлюся в нього: якщо продавець автомобіля, що зазнавав незаконного впливу, не захоче їхати до експерта, то що б він порадив покупцеві?

«Ринок насичений різним транспортом, зокрема з окупованих територій. Довіряти на слово й не проходити огляду експерта, на мою думку, варто лише за умови придбання транспортного засобу у близьких родичів, — каже Віктор Халявка. — Якщо ж купуєте в незнайомця, навіть за його реакцією на пропозицію пройти таку процедуру можна виявити проблему. Варто нагадати, що за проблемний автомобіль адміністративну й навіть кримінальну відповідальність несе його власник. Коли з’ясовується, що автомобіль має кримінальне минуле, власник переважно назавжди втрачає транспортний засіб».

Продавець може навіть не знати про минуле транспортного засобу, адже лише експерти володіють фаховими знаннями та мають доступ до потрібних баз даних. Цікаво, що нині фіксують чимало випадків, коли саме продавці вживаних автомобілів звертаються по послуги експертів.

Прошу розказати про випадки, коли ділки використовували табличку чи панель з номером автомобіля, знищеного під час бойових дій, на іншому, видаючи його за оригінальний.

«Таких ситуацій поки що не траплялося, — продовжує експерт. — Але такі знищені машини та документи на них мають бути в зоні пильної уваги і експертів, і правоохоронців. У цьому плані держава має давати громадянам гарантію безпеки покупок, тому ці експертні послуги надаватимемо й надалі. Вони будуть затребуваними, адже в Україну ввезено багато транспортних засобів, і цей потік лише зростає».

На сайті Черкаського НДЕКЦ є повний перелік послуг, новини й актуальні ціни. Одна з нових послуг — дублювання чи присвоєння ідентифікаційних номерів. Якщо ідентифікаційний номер автомобіля з різних причин пошкоджено, можна ідентифікувати такий транспорт. Цим займаються експерти в шести областях України, зокрема й на Черкащині. Вони отримали спеціальне обладнання і вже допомогли десяткам автовласників легалізувати транспорт. Раніше для отримання цієї послуги слід було звертатися до фахівців у Київ. Експерти проконсультують, як підготувати документи для цієї процедури. Така послуга, як розповіли в НДЕКЦ, актуальна для вантажних автомобілів, які інтенсивно експлуатували.

Щоб ризиків було менше

Під час перереєстрації транспортних засобів експерти МВС торік в Україні виявили 1202 транспортні засоби з підробленими або заміненими ідентифікаційними номерами двигуна, шасі автомобіля, а в першій половині 2023 року — 381. Більшість таких порушень виявили під час дослідження вживаних транспортних засобів, увезених з-за кордону вперше (обов’язковість експертного дослідження вживаних автомобілів, ввезених з-за кордону, в такому разі зберігається).

Загалом за рік проводять майже 1,5 мільйона експертних досліджень транспортних засобів і документів про їхню реєстрацію. Тобто у відсотковому співвідношенні експерти виявляли 0,08% порушень із загальної кількості досліджень, повідомив у блозі заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

«Передусім ми прагнемо надати змогу людям здійснювати усвідомлений вибір порядку, місця, способу, формату отримання послуги, з огляду на що відповідний державний орган має запропонувати різні варіанти, — резюмує посадовець. — Вважаємо за доцільне інформувати громадян про потенційні ризики та шляхи запобігання їм. Наприклад, здебільшого немає потреби проводити експертне дослідження автомобіля батьків під час здійснення його перереєстрації на дітей або родичів чи в інших схожих ситуаціях. Натомість за обов’язковості експертного дослідження особа, навіть якщо вона впевнена в автомобілі та реєстраційних документах, змушена витратити додатковий час і кошти для його проведення».