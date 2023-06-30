Нещодавно міністр оборони України відзначив нагородами військових журналістів. Зокрема медалі та відзнаки отримали пресофіцери оперативно-стратегічних угруповань «Таврія» та «Хортиця», які нині захищають нашу країну на найгарячіших напрямках сходу та півдня.

Серед нагороджених начальник відділу зв’язків з громадськістю 115 окремої механізованої бригади ЗСУ майор Вадим Чорний — журналіст, генеральний директор та власник ТОВ «Медіа холдинг Україна».

«Сидіти в кабінеті не міг»

Рішення піти на фронт він ухвалив одразу, як розпочалася широкомасштабна російська агресія.

— Це було 26 лютого, — згадує Вадим Чорний. — Один з найкритичніших днів для нашої країни: окупанти штурмували столицю, точилися запеклі бої за Васильків на Київщині, було підірвано мости довкола Києва. Уся країна об’єдналася для боротьби проти заклятого ворога. Звісно, я не міг бути пасивним спостерігачем того, що відбувається. Тож, як і належить чоловікові, який здатен тримати зброю в руках, пішов до свого територіального центру комплектування та добровільно вступив у лави ЗСУ.

Невдовзі Вадим Чорний уже служив заступником командира 23 окремого стрілецького батальйону. Але медійний професійний досвід зіграв велику роль у подальшому військовому житті журналіста: пана Чорного згодом призначили начальником служби зв’язків із громадськістю 115 окремої механізованої бригади ЗСУ. Відтоді виконує важливу роботу на передовій — готує професійні правдиві та об’єктивні репортажі з гарячих точок, аналізує ситуацію на фронтах. За матеріалами майора Чорного цілком можна скласти хронологію бойових подвигів не лише 115 бригади, а й інших підрозділів ЗСУ.

Розроблення нових технологій

Творча людина й на фронті залишається такою: Вадим Чорний поєднує військову журналістику з керівництвом великим медійним комплексом, що об’єднує інформаційні агенції, телебачення, новинні сайти та інтернет-портали. Вони стали невід’ємною частиною українського медійного простору, забезпечуючи доступ до надійної інформації та актуальних новин для громадян.

При цьому пан Чорний знаходить час і на розроблення новітніх технологій для телеканалів (зокрема широкий спектр рішень, спрямованих на поліпшення та оптимізацію роботи останніх), інформаційних агенцій, новинних сайтів та інших медіа-платформ. У його активі розроблення новітніх плей-аутів та архіваторів для телеканалів — надійних потужних систем, які дають змогу безперебійно транслювати відеоконтент і зберігати архівні матеріали без втрати якості та цілісності. У такий спосіб робота фахівця сприяє поліпшенню взаємодії з аудиторією, забезпечує швидкий доступ до актуальної інформації й поліпшує якість медіа-контенту.

— До речі, моїми розробками зацікавилися американські партнери, — каже пан Чорний. — Але хочу, щоб їх було реалізовано насамперед у ЗСУ. Це значно покращить роботу й підвищить ефективність служб зв’язків із громадськістю, поліпшить морально-психологічний стан не лише військовослужбовців, а й суспільства загалом, допоможе нам у веденні інформаційних воєн, адже деяким розробкам немає аналогів у світі. Я також запропонував нові програми для відеомонтажу та оброблення відео: вони дають змогу виконувати швидкий та ефективний вебмонтаж відео з використанням різноманітних інструментів для оброблення та поліпшення якості відеоматеріалів. А ще розробив вебвідеоредактори та стримінгові сервіси, що дають змогу користувачам створювати, редагувати й публікувати відеоконтент у режимі реального часу.

Інформаційний моніторинг

Про свої розробки Вадим Чорний розповідав з дедалі більшим завзяттям. Видно було, що всі його новації спрямовані на поліпшення роботи колег пресофіцерів. Підготував журналіст у погонах, наприклад, матеріал з передової — натиснув кнопку й надіслав публікацію/відео на моніторинг своєму керівникові, який після перегляду приймає рішення, дозволити, відкласти на деякий час чи заборонити його залежно від ситуації на фронті. За потреби ж може додати коментар, і в профілі пресофіцера відобразиться рішення командира. Це значно скорочує час на узгодження й отримання дозволу на публікацію чи трансляцію відео.

— Також важливо враховувати, що більшість пресофіцерів — не професійні журналісти, — Вадим Чорний наголошує на кожному слові. — Мої ж розробки дають змогу залучати до ПЗ «Управління інформаційного моніторингу» журналістів багатьох ЗМІ, які згодні співпрацювати із ЗСУ як волонтери. У цьому ПЗ є функція — надіслати відео журналістові або пресофіцеру для створення сюжету, натиснувши кнопку «ДОДАТИ В ЗАВДАННЯ». У коментарі слід вказати, який потрібен загальний хронометраж, проставити за необхідністю таймінги, а також можна додати кілька відео і надіслати необхідному пресофіцеру для виконання. Існує також окремий додаток для завантаження відео з комп’ютера чи смартфона. Він дає змогу будь-якому військовослужбовцеві завантажити відео з місця, де є інтернет, а журналіст чи пресофіцер, котрі мають доступ до цього відео, змонтують його за кілька хвилин та надішлють на отримання дозволу на публікацію. Це істотно спрощує процес передачі відео в загальний доступ.

Одне слово, Вадим Чорний, навіть воюючи, думає про завтрашній день військової та цивільної журналістики. А як голова Всеукраїнської профспілки журналістів, Всеукраїнської профспілки юристів та ВГО «Національний комітет по боротьбі з корупцією» — про нинішні умови праці колег.