Європарламент вимагає від російської влади зняти всі звинувачення та негайно звільнити двох українських підлітків Тіграна Оганісяна і Микиту Ханганова, які живуть у тимчасово окупованому Бердянську і яким загрожує 20-річне ув’язнення за нібито організацію саботажу проти армії рф. Про це йдеться в резолюції «Катування та кримінальне переслідування російською федерацією неповнолітніх українців Тіграна Оганісяна та Микити Ханганова», яку було ухвалено у Страсбурзі.

Дітей катували електричним струмом

Публічного розголосу справі про переслідування російськими окупантами двох 16-річних українських підлітків з Бердянська наприкінці травня надали правозахисники з організації «Медійна ініціатива за права людини». Як з’ясувалося, 24 травня цього року слідчий комітет рф звинуватив Тіграна Оганісяна та Микиту Ханганова в тому, що торік у вересні вони начебто «вступили в змову задля підтримки Збройних сил України» і нібито пошкодили залізничну колію, щоб не дозволити російським збройним силам отримати матеріальне забезпечення. Хлопцям інкримінують статтю, яка передбачає тюремне ув’язнення терміном від 10 до 20 років.

Торік у вересні російські силовики викрали Тіграна просто з дому, рідні довго нічого не знали про його місцеперебування. «Слідчі органи» російських окупантів допитували підлітка із застосуванням побоїв та катували його електричним струмом. Коли ситуація набула розголосу в медіа, Тіграна Оганісяна відпустили додому, але зобов’язали щодня приходити на допити.

Микиті Ханганову тоді дивом вдалося уникнути арешту, однак його також зобов’язали щоденно з’являтися на допити та брати участь у «слідчих діях».

На думку правозахисників, урятувати Тіграна Оганісяна та Микиту Ханганова від переслідувань російської влади і забезпечити їм безперешкодний виїзд на підконтрольну уряду України територію або до третіх країн може лише широкий міжнародний резонанс. На цей заклик відреагували Посольство Великої Британії в Україні, Держдепартамент США, Представництво ЄС в Україні та інші міжнародні інституції. Тепер своє слово на захист українських підлітків сказав Європарламент.

Ухвалена резолюція закликає ввести санкції проти всіх осіб, причетних до переслідування Тіграна Оганісяна та Микити Ханганова, і звертається до Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом сприяти безпечному поверненню підлітків на підконтрольну Україні територію. Євродепутати засудили «цілеспрямовані дії росії проти українських дітей, зокрема примусове переміщення на тимчасово окуповані росією території України, незаконні депортації до росії та білорусі, незаконне всиновлення та спроби нав’язати «перевиховання». Законодавці ще раз закликали Єврокомісію та Раду ЄС ухвалити спеціальний пакет заходів ЄС — Україна, спрямований на захист дітей, які тікають від війни або постраждали від неї.

путінський режим скрізь сіє страх і беззаконня

«Мене запитували, чому Європарламент вирішив згадати саме ці два імені. Відповім чому. Імена мають значення. Бо ми не просто визнаємо, що ці люди існують, а подаємо знак надії й солідарності Тіграну та Микиті — дітям, з якими поводяться не лише не як з дітьми, а так, нібито вони взагалі не люди», — сказав під час дебатів, які передували голосуванню за резолюцію, німецький депутат від групи зелених Сергій Лагодинський. Він заявив, що з українських підлітків «знущається режим, який окупував їхню країну» і пообіцяв, що Європарламент зробить усе можливе, щоб допомогти їхньому звільненню.

російські загарбники вдаються до затримань та катувань неповнолітніх тому, що почуваються невпевнено на окупованих українських територіях, через це оточують себе «атмосферою підозрілості, агресії та репресій», сказав литовський депутат від групи лібералів Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, путінський режим повернув росію і тимчасово окуповані території України в часи страху і беззаконня. «Але вони довго не триватимуть, і настане момент справедливості. Тому дуже вважливо документувати всі злочини, які скоїли російські окупанти», — наголосив Пятрас Ауштрявічюс.

Усі учасники дебатів не раз повторювали, що незаконне переслідування та катування Тіграна Оганісяна та Микити Ханганова — лише один із численних злочинів росії проти українських дітей.

Одна з авторок резолюції чеська євродепутат від групи Європейської народної партії Міхаела Шойдрова нагадала, що, згідно з даними звіту ОБСЄ, з України в рф було примусово вивезено понад 19 тисяч дітей, де їх піддають «перевихованню» та незаконно всиновлюють. Вона закликала міжнародне співтовариство бути «активнішим і сміливішим» у допомозі з пошуку і повернення українських дітей.

За словами Міхаели Шойдрової, для цього організація Червоного Хреста має використати свій «унікальний мандат, який надала їй Женевська конвенція. Ми повинні й надалі захищати права дітей, бо не можемо залишити напризволяще найбільш вразливих жертв цієї війни».

Фото з сайту dw.com