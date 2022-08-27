На Полтавщині активізували роботу зі спорудження та облаштування комфортних укриттів у школах і дитсадках

У повітрі пахне осінню, а в шкільних коридорах — свіжою фарбою. За кілька днів розпочнеться новий навчальний рік. На Полтавщині довго не могли визначитися з датою його початку, називали то 1 вересня, то 1 серпня. Нарешті дружно вирішили: таки 1 вересня! І всі полегшено зітхнули: і влада, і вчителі.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що 1 вересня в області із 530 закладів загальної середньої освіти запрацюють лише ті, де є укриття. У решті шкіл будуть онлайн-заняття та змішана форма навчання.

Надійність перевірять рятувальники

«Готуємося до нового навчального року. Завдання звучить просто: максимально безпечне та мінімально стресове навчання для дітей, які здобуватимуть освіту офлайн. Область і громади тепер роблять усе, щоб укриття в садочках і школах мали необхідне: тепло, вентиляцію, електроенергію, запаси води, аптечки тощо», — зазначив він.

Цьогоріч на Полтавщині за парти сядуть майже 12 тисяч першокласників, приблизно пів тисячі з них — діти переселенців. Обласна військова адміністрація разом із представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій завершує обстеження будівель закладів освіти й перевіряє можливості їх використання для укриття. Уже обстежили 700—800 закладів, трохи менше половини їх можуть допустити до очної форми навчання.

Найбільше шкіл з облаштованими укриттями в Горішньоплавнівській та Глобинській громадах Кременчуцького району; Лубенській, Оржицькій, Хорольській, Чорнухинській Лубенського; Миргородській, Великобудищанській, Гадяцькій, Гоголівській, Заводській, Комишнянській, Лютенській, Петрівсько-Роменській, Сергіївській, Шишацькій Миргородського; Диканській, Полтавській, Чутівській, Зіньківській, Кобеляцькій, Нехворощанській, Решетилівській, Скороходівській громадах Полтавського району.

Школи у громадах оснащують генераторами. На це з обласного бюджету надали 20 мільйонів гривень.

«Ми розраховуємо, що на очне або змішане навчання вийдуть від третини до половини закладів освіти області. Але, наголошую, облаштування укриттів — це процес, який триватиме постійно. І головне — укриття в кожному конкретному садочку чи школі мають перевірити рятувальники. Тільки після їхнього схвалення, яке закріплюється актами, можна починати очне навчання», — зазначив Дмитро Лунін.

У Полтаві, розподіляючи класи за формами навчання, керуються тим, наскільки важливо, щоб дитина перебувала в навчальному класі. Тому молодша школа та випускні класи тут навчатимуться очно, інші — дистанційно.

«Передовсім запрацюють школи, в яких є укриття. 1, 2, 5 класи підуть у першу зміну, а випускні — у другу», — розповів Полтавський міський голова Олександр Мамай.

Плече підставив уряд

За останні два тижні адміністрації шкіл Полтави активізували укладення договорів на ремонт своїх підвальних приміщень з облаштуванням у них тимчасових укриттів. Якщо тиждень тому було підписано договір на ремонт підвалу лише в одній школі, то нині з виконавцями робіт визначилися вже у семи закладах середньої освіти. Ще у 12 готуються до укладення договорів на поточний ремонт підвалів. У п’яти школах розробляють проєкти капітальних ремонтів укриттів.

Стандартний договір на їх поточний ремонт передбачає заміну вікон та дверей, ремонт стін підвального приміщення, облаштування санвузла, монтаж вентиляції, нових світильників та розеток.

З огляду на обсяги робіт усі заплановані у школах ремонти вже не встигнуть провести до 1 вересня.

«Скільки таких закладів будуть готові до 1 вересня, ще не можемо сказати. Намагатимемося, щоб усі діти, які мають бажання навчатися офлайн, були забезпечені. Якщо не встигаємо за 10—20 днів, то виходить такий розклад: 1—2 класів у школі буде шість-сім груп. Деякі діти не живуть у місті. Класи будуть наповнені відсотків на 70. Якщо це шість класів, то це приблизно 100—120 дітей. Консультуватимемося з батьками, запрошуватимемо їх до школи, показуватимемо їм укриття, яке вже є, й разом з ними ухвалюватимемо рішення», — розповів Олександр Мамай.

Остаточне рішення про початок роботи тієї чи тієї школи погоджуватиме комісія у складі працівників ДСНС, Держпродспоживслужби, департаменту охорони здоров’я ОВА, які орієнтуватимуться на визначений перелік вимог до укриттів.

Ситуація з облаштуванням та будівництвом укриттів у дитсадках на Полтавщині трохи гірша. Дитячих садків в області 644. На 1 серпня їх працювало 45. Належно облаштувати укриття там значно важче, тому що діти дошкільного віку мають додаткові потреби і їх швидко не переведеш у підвальне приміщення під час повітряної тривоги.

Дмитро Лунін зауважив, що ремонти в укриттях проводять не так швидко, як хотілося б. Є проблеми з постачанням матеріалів, логістичні. Однак ситуацію полегшило те, що Кабінет Міністрів вніс зміни до своєї постанови, що стосується затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Зокрема, дозволено сплачувати підрядникам за поточний ремонт укриттів і закупівлю для них обладнання, а також ремонт місць, де перебувають переселенці. У списку нових дозволених видатків — десятки послуг.

Уряд планує забезпечити фінансування заходів із благоустрою населених пунктів, безперервну роботу, захист та розвиток об’єктів критичної інфраструктури, національних електронних інформаційних ресурсів та державних інформаційно-комунікаційних систем; отримання здобувачами освіти, які завершують навчання у 2022 році, документів про освіту з додатками до них тощо.