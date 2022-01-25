Сусідка-бабуся, що водить онуку до однієї із сумських шкіл, розповідає, як останнім часом змінилося харчування учнів. Вона називає страви, про які раніше навіть чути не доводилося. Але головне — всі вони мають здорову і корисну основу, формують іншу культуру їжі серед учнів, прищеплюють здорові харчові звички. Реформою шкільного харчування опікується перша леді Олена Зеленська, бо вважає за потрібне відвернути школярів від швидких наїдків і напоїв, які не просто не корисні, а завдають шкоди дитячому організму.

З нового року — нове меню

Директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова розповідає, що реформу шкільного харчування розпочато торік 1 вересня відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 24 березня 2021 р. «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». Серед нововведень — зменшення споживання солі, цукру, хліба і трансжирів, натомість збільшення кількості фруктів і м’яса. Важливо, що враховано особливі харчові потреби учнів, зокрема в меню входять безглютенові страви.

Із 1 січня 2022 року всі заклади загальної середньої освіти перейшли на нове меню для учнів. Відтепер у шкільних їдальнях використовують продукти, які мають певні корисні для здоров’я властивості, а розроблення чотиритижневого меню для різних сезонів (зимове, весняне, літнє й осіннє) дає змогу урізноманітнити раціон.

Запровадженню реформи передувала масштабна і копітка робота спеціалістів різних галузей і служб. Зокрема, торік у травні шеф-кухар Євген Клопотенко спільно з командою проєкту CultFood й технологами, дієтологами та представниками Міністерства охорони здоров’я України презентували оновлене меню, що складається зі 160 збалансованих за поживними речовинами страв. Утім, меню рекомендаційне — школи можуть доповнювати його на власний розсуд.

Ось лише окремі страви: сирна запіканка з бананом та ягідним кюлі, салат з морквою та яблуками, чахохбілі з куркою, кускус з овочами, шпундра, рибні нагетси — все не лише смачне, а й максимально відповідає нормам здорового харчування.

На Сумщині до цього питання підійшли творчо, уникаючи шаблонів. За словами директора Степанівської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів Степанівської селищної ради Сумського району Наталії Бузовської, із січня цього року обід складається з першої страви (борщі, супи, зокрема овочеві), салату з моркви з родзинками, моркви та сиру, капусти і яблука. Друга гаряча страва — нагетси рибні та курячі, каші з орегано та чебрецем, фритата, манний пудинг, різото з овочами. І головне — щодня свіжі фрукти.

Зі зміною меню на 12% збільшилася і кількість дітей, забезпечених гарячим харчуванням.

Позбутися стереотипів

Як і будь-яка нова справа, реформа шкільного харчування не так просто приживається, її важко втілювати в життя. Одна з важливих перепон — невміння або небажання шкільних кухарів готувати нові страви. Тому в області на базі восьми державних закладів професійної освіти організували навчання для 710 шкільних кухарів за короткостроковою програмою «Новітні підходи щодо організації харчування в закладах освіти». Під час цього навчання їх ознайомили з вимогами та умовами організації харчування, новітніми зразками устаткування, принципами безпечної праці. По завершенні кожен отримав сертифікат.

Гостро постало питання вартості нового меню. За даними органів управління освіти, заплановано збільшити вартість харчування на 16,8%, щодня воно коштуватиме в середньому 22 гривні на дитину. Щоб знизити фінансовий тягар на батьків, питання розглянули територіальні громади і винесли на затвердження сесій сільських, селищних та міських рад.

Для приготування нових страв частина шкіл потребує переоснащення харчоблоків, тож у 99 закладах освіти проведено капітальні та поточні ремонти більш як на 24 мільйони гривень, у 111 оновлено матеріально-технічну базу на загальну суму понад 9,3 мільйона гривень.

Як наголошує Вікторія Гробова, з перших днів реформування важливе значення має консолідація зусиль шкільних адміністрацій, влади на місцях, батьків і самих школярів. Це питання виносять на батьківські збори, консультації, лекторії, бесіди для учнів та батьків, розглядають на загальних зборах колективів, засіданнях педагогічних рад, висвітлюють в інформаційних куточках закладів освіти.

На Сумщині у 155 закладах освіти функціонують так звані осередки збереження здоров’я, різні моделі шкіл здоров’я, а загалом створюють власні концепції сприяння здоров’ю, паспорти та щоденники здоров’я, залучають до спільної роботи батьків, громадські організації, органи учнівського самоврядування. Одне слово, всіма способами популяризують здоровий спосіб життя саме у плані харчування.

Допомагає смачна платформа

Істотною підмогою стала створена в Україні платформа про здорове харчування «Знаїмо», тобто «знаємо, що їмо». Тут розміщено приклади успішних практик організації харчування. Ця платформа допомагає впроваджувати зміни керівникам шкіл, педагогам, кухарям.

Сумщину презентують Косівщинський заклад загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів імені Лесі Українки Степанівської селищної ради Сумського району, Сумська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів №23 та Сумська спеціалізована школа І ступеня №30 «Унікум». У цих закладах проведено капітальні ремонти, оновлено технологічне обладнання, навчено кухарів, упроваджено нове меню, створено комфортні умови для безпечного та якісного харчування.

Шкільна реформа харчування неухильно набирає обертів, стає зрозуміло всім і кожному, наскільки важливо з юних років вживати правильну їжу з користю для здоров’я.