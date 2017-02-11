Учень 11 класу Денис Ходаков із Первомайська на Миколаївщині першим в Україні зареєструвався для участі у ЗНО-2017. Хлопець навчається в місцевому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І—ІІ ступенів №15 — колегіум». Щойно стартувала реєстрація для участі у тестуванні, майбутній випускник просто у школі під час великої перерви всього за кілька хвилин онлайн сформував заяву і реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Підказала династія

«Усі дані завантажив за допомогою шкільного ноутбука, що під’єднаний до інтернету в нашому класному кабінеті, — розповідає «УК» Денис Ходаков. — Незалежне оцінювання складатиму з української мови та літератури, історії України, англійської й математики». Одинадцятикласник заздалегідь знав, які предмети обере для проходження ЗНО, оскільки давно визначився з майбутньою професією. Денис мріє продовжити династію військових у родині і вступити до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у військовий інститут.

«Мої дідусь, мама й тато військові, тож вирішив продовжити сімейну традицію. Оскільки вивчаю мови, хочу стати військовим перекладачем», — каже юнак. І хоч навчається у гуманітарному класі, поглиблено опановує точні науки, бере участь у роботі Малої академії наук. ¢рунтовно підготуватися до ЗНО учневі допомагають не тільки вчителі, а й репетитори. «Одначе потрібно докладати максимум зусиль, адже якщо сам не вивчатиму потрібних предметів, то жоден репетитор мені не допоможе», — каже Денис.

«У школі два випускні класи — технологічний і гуманітарний. Щоб учні знали, як зареєструватися для участі у ЗНО, вчителі попередньо провели роз’яснювальну роботу, — запевняє директор школи Тетяна Погорєлова. — Приємно, що наші випускники заздалегідь визначаються з майбутнім фахом, а тому впевнено обирають предмети, з яких складатимуть тести».

В Українському центрі оцінювання якості освіти кажуть, що в деяких школах пропонують одинадцятикласникам зареєструватися під час уроку інформатики — вчителі допомагають учням правильно внести дані. «Першими реєструються найпідготовленіші, ті, хто чітко усвідомлюють, які предмети їм необхідні для вступу й зазвичай вже знають, до яких вишів подаватимуть документи», — додають у профільному центрі.

Торішній документ дійсний

Тож які кроки повинен зробити кожен цьогорічний випускник? Найперше в електронному вигляді сформувати заяву та реєстраційну картку на сайті центру за допомогою сервісу «зареєструватися» або ж особисто звернутися до пункту реєстрації. Далі сформувати комплект документів (копію паспорта, два актуальних фото 3х4 та реєстраційну картку, роздруковану із сайту УЦОЯО) і подати його до школи. Випускники профтехучилищ чи вишів минулих років надсилають пакет документів рекомендованим листом на адресу центру.

У разі успішної реєстрації абітурієнти отримають поштою сертифікат незалежного тестування, інформаційний бюлетень та реєстраційне повідомлення учасника ЗНО — їх регіональний центр надішле до школи, а випускникам профтехучилищ чи вишів минулих років — на вказану ними адресу.

У цьому році державну підсумкову атестацію школярів уперше проводитимуть повністю у форматі ЗНО і в межах сесії ЗНО. Тому обираючи предмети, слід зважати, що з них результати тестів зарахують і як підсумкову атестацію. Так, із дванадцяти дисциплін можна скласти лише чотири. Серед обов’язкових українська мова і література, математика або історія України на вибір. Новацією стане й те, що, обираючи третій предмет, можна знову-таки обрати математику, історію, біологію, фізику, хімію, географію чи іноземні мови. Крім того, можна скласти й четвертий предмет, який не є обов’язковим. Сертифікат того, хто складав ЗНО торік, під час цьогорічної вступної кампанії буде дійсним.

Нагадаємо, що зареєструватися потрібно до 17 березня. Основна сесія ЗНО відбудеться з 23 травня по 16 червня. Випускники, які проживають на тимчасово окупованій території, як і торік, мають обрати одну з українських шкіл, де здобудуть повну загальну середню освіту й відповідно отримають атестат. Також з 20 травня триватиме додаткова сесія реєстрації на ЗНО як для них, так і учасників бойових дій, які не мали змоги зареєструватися в основний період. Важливо, що випускники минулих років, учні профтехнічних і вищих навчальних закладів із Криму й Донбасу зможуть подати документи електронною поштою.

БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю

«Днями виготовлено перший бланк сертифіката цьогорічного тестування»

Вадим КАРАНДІЙ,

директор Українського центру оцінювання якості освіти

— Скільки очікуєте учасників незалежного оцінювання?

— Майже 300 тисяч. Торік у тестуванні взяло участь 270 тисяч осіб, але це з урахуванням фактичної явки, оскільки зазвичай реєструється більше абітурієнтів. Переважно кількість учасників визначається демографічними показниками. Відбувається поступове збільшення реєстрації учасників з неконтрольованих територій. Наприклад, торік порівняно з 2015-м в інших регіонах зменшувалася кількість учасників, натомість у Луганській та Донецькій областях було незначне зростання. Цього року така тенденція може зберегтися. До речі, днями ми виготовили перший бланк сертифіката ЗНО-2017.

— Які новації чекають на вступників?

— Цьогоріч уперше ДПА проводитимуть повністю у форматі ЗНО. Тобто це продовження кроку, розпочатого у 2015 році, — поступового зміщення вступного іспиту з позиції контролю на вході до вишу до контролю на виході із загальноосвітнього навчального закладу. Нині теж поєднуються ДПА і ЗНО, але більший акцент на тому, що ми повинні контролювати саме випускників шкіл, тобто здобуття ними загальної середньої освіти.

Загалом процедури незалежного оцінювання для користувачів цієї системи мають бути максимально схожими рік у рік. Це забезпечує успіх ЗНО. Пригадую, коли ми тільки вивчали, як таку систему організувати, в одній країні нам показали збірник інструктивно-нормативних документів у вигляді звичайної книжки з датою видання 1984 року. Тобто відтоді процедури в цій країні не змінювалися.

— Чи й надалі працюєте над новими тестами з іноземної?

— Плануємо, що з 2018 року тестування з іноземної проводитимуть у новому форматі. Зокрема запровадимо оцінювання додаткового виду мовленнєвої діяльності — аудіювання, тобто сприйняття мови на слух. Тож до тестів введемо окремий розділ. Під час тестування абітурієнт має прослухати аудіозапис і виконати певні завдання. Торік ми провели перший етап апробації відповідних завдань. Цього року у квітні проведемо другий етап. Крім цього, плануємо, що тести будуть різного рівня складності — В1(для випускників звичайних класів) і В2 (для випускників спеціалізованих шкіл з вивчення іноземних мов).

— Центр працює над тестами для людей з особливими потребами, зокрема з вадами зору. Чи зможуть такі вступники складати ЗНО в 2017-му?

— Так, учасники з порушенням зору лише під час додаткової сесії отримають змогу скласти ЗНО — виконуватимуть завдання у тестових зошитах, надрукованих збільшеним шрифтом. А особи з порушенням слуху матимуть додатковий час для виконання роботи — до 30 хвилин залежно від предмета.

24 січня набув чинності спільний наказ МОН і МОЗ, яким затверджено перелік захворювань, патологічних станів, які дають право не проходити ЗНО, а також прописано створення особливих умов для осіб, які цього потребують за станом здоров’я.

Найскладніше організувати проходження ЗНО для учасників з вадами зору. Для них треба не лише адаптувати форму проведення ЗНО — перейти на шрифт Брайля, а й більше думати над змістом. Адже загальний тест неприйнятний для сліпих: він надто великий для виконання за часом. Дітям з вадами зору потрібно у 1,5—2 рази більше часу, ніж звичайним випускникам. Також такі вступники не в змозі виконати окремі вимоги у програмах ЗНО: приміром, з історії України слід орієнтуватися на карті, чітко розрізняти на фото історичні постаті, будівлі, що належать до пам’яток. На жаль, сліпий цього зробити не може.

Тож МОН має ухвалити рішення про те, як зміняться програми ЗНО для цих категорій випускників, а наш центр — запропонувати на 2018 рік тести, адаптовані для них, з української мови, історії України та математики. Приміром, з історії вилучимо певні теми і вимоги, з математики, особливо з геометрії, адаптуємо відповідні задачі, з української мови — вилучимо великі тести на прочитання. Зрештою важливо визначитися, як під час конкурсного відбору порівнювати результати ЗНО звичайних абітурієнтів й учасників з особливими потребами.