Два рівні складності з іноземної, розуміння мови на слух, завдання шрифтом Брайля для випускників з вадами зору, державна підсумкова атестація у формі ЗНО для учнів профтехзакладів, тестування під час вступу до магістратури — ось неповний перелік новацій зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року. До чого треба готуватися цьогорічним вступникам, дізнавався «УК».

Без свідоцтва про народження

За 18 днів для участі у незалежному тестуванні сформували реєстраційні документи майже 300 тисяч майбутніх учасників. Про це «УК» повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Там додали: очікують майже 340—345 тисяч охочих.

«Це нинішні одинадцятикласники, випускники минулих років та учні, студенти професійно-технічних закладів, оскільки останні цьогоріч уперше складатимуть ДПА у формі ЗНО з української мови та літератури, — розповідає директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій. — Одначе деякі учні профтехзакладів, зокрема коледжів, уже склали державну підсумкову атестацію відповідно до навчальних планів. Тому нема потреби їх реєструвати. Загалом цей рік перехідний — у професійно-технічних закладах зріз знань проводять у різній формі».

Щоб зареєструватися на ЗНО, абітурієнтам слід зайти на сайт testportal.gov.ua і сформувати та роздрукувати реєстраційну картку. Створити віртуальний документ можна самостійно або звернутися до одного з пунктів реєстрації — їхній перелік теж розміщено на офіційній сторінці центру.

Після цього майбутні учасники тестування мають зібрати комплект реєстраційних документів. Учні, які цьогоріч складатимуть ДПА у формі ЗНО, подають пакет документів до своєї школи, училища, коледжу. Випускники минулих років, які бажають скласти незалежне оцінювання й вступити до вишу, надсилають комплект документів самотужки — на адресу регіонального центру.

Усі, хто успішно зареєструється, отримають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень і реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Ці документи регіональні центри надішлють учасникам до їхніх навчальних закладів, решта вступників отримають їх за адресою, вказаною ними під час реєстрації. За даними центру, на 22 лютого сертифікати оформлено понад 52 тисячам учасників.

Для кожного зареєстрованого абітурієнта на сайті УЦОЯО створять інформаційну сторінку, доступ до якої можливий за номером і ПІН-кодом сертифіката. На цій сторінці розмістять інформацію про обрані предмети для проходження тестування, а згодом адреси пунктів проведення ЗНО та підсумки тестів. Реєстрація для участі у незалежному оцінюванні триватиме до 19 березня.

«Для успішної реєстрації на ЗНО основний документ, який посвідчує особу, — паспорт. Саме його копію має вкласти до комплекту документів майбутній учасник, — наголошує очільник УЦОЯО. — Якщо раніше вступники, яким на 1 вересня року, що передує їхній участі в тестуванні, не виповнилося 16, могли подати копію свідоцтва про народження замість копії паспорта, нині вже не зможуть цього зробити. Цю норму вилучили, оскільки молодь отримує паспорт громадянина України після досягнення 14-річного віку».

Якщо ж ви зареєструвалися на сайті, одначе з певних причин бажаєте змінити власні дані (персональну інформацію або перелік предметів), повинні пройти перереєстрацію, яка триватиме до 2 квітня. Перереєстрацію можуть пройти й учасники, яким відмовлено в реєстрації. Для цього треба усунути допущені раніше помилки, повторно сформувати комплект документів і надіслати до регіонального центру.

Атестати — у червні

Щоб скласти ЗНО, як і в попередні роки, можна обрати не більше чотирьох предметів. Визначитися потрібно вже під час реєстрації. Слід зазначити, з яких саме трьох дисциплін буде зараховано як оцінки за ДПА: української мови, математики або історії України (період ХХ — початок ХХІ століття), а також навчального предмета за вибором: математика, історія України, англійська, іспанська, німецька, французька мови, біологія, географія, фізика, хімія. Для ДПА можна обрати і математику, й історію.

До речі, раніше тестування з предметів, результати з яких зараховували як підсумкову атестацію, відбувалось у травні. Ці бали вчителі швидко вносили до шкільного атестата й під час випускного вечора урочисто вручали випускникам наприкінці травня. У 2018-му тестування з історії України у формі ЗНО і ДПА відбудеться аж 4 червня.

«Коли ж випускники шкіл отримають атестати?» — цікавлюся. «Результати державної підсумкової атестації потребують часу, щоб їх опрацювати і повідомити в навчальні заклади, — пояснює Вадим Карандій. — Згадаймо: ще 10—11 років тому випускні вечори відбувалися значно пізніше — у другій половині червня. Тож нині фактично повертаємося до тієї структури навчального року. Звісно, доти результати з історії ми вже повідомимо».

Іноземна на CD

Сертифікаційна робота з іноземної мови вперше міститиме частину «Розуміння мови на слух (аудіювання)». На виконання її завдань відведуть 30 хвилин. Учасникам запропонують почергово прослухати кілька аудіозаписів тривалістю від 10 секунд до 3 хвилин, а потім відповісти на різнопланові запитання, працюючи в зошиті. Ці завдання перевірятимуть здатність розуміти почуте та вибирати необхідну інформацію із прослуханих текстів.

«Це буде аудіозапис на CD-диску, — додає Вадим Карандій. — Файли записуватиме наш центр у студії. Диски вкладатимуть у комплекти всіх аудиторних матеріалів, які надсилатимуть у пункти тестування в окремих закритих пакетах. В аудиторії під час ЗНО з іноземної цей запис слід відтворити за допомогою аудіопристрою — магнітоли чи комп’ютера з акустичною системою. Вимоги до таких акустичних систем прописано у документах Міністерства освіти і науки. Усі пункти тестування повинні забезпечити можливість прослухати аудіозапис. Є розпорядження Кабінету Міністрів, яким перерозподілено невикористані кошти торішньої освітньої субвенції на закупівлю обладнання для навчальних закладів у цьому році, зокрема й на придбання аудіопристроїв для організації навчання і проведення ЗНО».

Як рахуватимуть бали? Учасникам, яким іноземна мова потрібна для вступу до університету, результати ЗНО (за шкалою 100—200) буде встановлено за виконання всіх завдань тесту. Випускникам шкіл, які оберуть іноземну як предмет ДПА і вивчають мову на профільному рівні, результат ДПА за шкалою 1—12 балів буде визначено за виконання всіх завдань. Для тих, хто вивчає на рівні стандарту або академічному, оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань 1—32 і 49—59.

У 2018 році для вступу до вишу абітурієнти можуть подавати сертифікати незалежного оцінювання 2016-го, 2017-го (окрім результатів з іноземних мов) та 2018 років. Основна сесія ЗНО відбудеться з 22 травня до 13 червня, додаткова — з 2 до 11 липня. А поки що вступники мають змогу перевірити власні знання у пробних тестах: 24 березня — з української мови і літератури, 31 березня — з решти дисциплін.

АБІТУРІЄНТОВІ НА ЗАМІТКУ

Графік ЗНО-2018

22 травня — математика

24 травня — українська мова та література

29 травня — німецька, іспанська, французька мови

1 червня — англійська

4 червня — біологія

6 червня — історія України

8 червня — географія

11 червня — фізика

13 червня — хімія