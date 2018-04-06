Було поставлено наголос на збільшенні кількості рухомого складу комунальних транспортних підприємств. Новина, звісно, приємна для тих, хто користується громадським транспортом. Але ваш кореспондент вирішив зайти, образно кажучи, за фасад цієї звістки, з’ясувати, коли ж вулицями міст курсуватимуть комфортні автобуси і тролейбуси, чи залишаться приватні перевізники на місцевому ринку транспортних послуг.

Тернопіль — єдине місто у країні, яке у повному обсязі впровадило електронний квиток. Його назва — «Файна карта» або «Соціальна карта тернополянина». Є трьох видів і кольорів: персоніфікований для жителів обласного центру, для людей пільгових категорій, а також студентів і учнів.Можна придбати за 20 гривень електронний гаманець і поповнювати його. Зелену й синю карти виготовлено у формі електронного гаманця: можна поповнювати на довільну суму коштів у відповідних пунктах.

Торік із міської скарбниці на пільгові перевезення витратили майже 50 мільйонів гривень. Після запровадження електронного квитка, за попередніми підрахунками, з’ясували, що бюджет зекономить понад 10 мільйонів.

Нові старі автобуси?

Цьогорічної зими епопея із запровадженням електронного квитка вилилася у страйк водіїв маршрутних таксі. Тоді чи не вперше від міського голови Сергія Надала почув: щоб водії більше не шантажували місцеву владу підвищенням тарифів, а пільговики могли їздити у громадському транспорті згідно з чинним законодавством, обласний центр вирішив відмовитися від маршруток приватних перевізників і подбати про збільшення кількості рухомого складу для комунального підприємства «Тернопільелектротранс».

Ще торік у грудні сесія міськради затвердила програму розвитку міського пасажирського транспорту на 2018—2020 роки, в яку внесено пункт про придбання комунальних автобусів. Ухвалила й рішення, яке дозволяє КП «Тернопільелектротранс» укласти договір лізингу щодо закупівлі понад 100 транспортних засобів на 80—100 пасажирських місць.

Цього року обіцяють придбати 40 таких автобусів — з низькою підлогою, високими стелями, кондиціонерами, відповідним обігрівом у холодну пору, світловим табло, комфортних та естетичних.

Як вдалося дізнатися, закуплять автобуси в Австрії. Але це не будуть нові транспортні засоби, а ті, які вже використовували на вулицях тамтешніх міст. Нині Тернополем рухається понад 160 маршруток.

Є дев’ять перевізників-інвесторів, які свого часу зуміли допомогти місту з облаштуванням сфери громадського транспорту. Досвід переконує, що, навіть придбавши понад 100 транспортних засобів, без приватних перевізників місту не обійтися.

Та чи треба? Витрати з міського бюджету на збільшення комунального автопарку, звісно ж, будуть величезними. Щоправда, міська влада не заявляє, що цілком відмовляється від інвесторів, але наголошує: залишаться ті, які зможуть забезпечити якісний сервіс.

Вивчають пропозиції: де придбати і як

У березні цього року депутати Львівської міської ради на сесії визнали, що приватні перевізники не спроможні забезпечити ринок громадського автомобільного транспорту необхідною кількістю транспортних засобів, не дотримуються графіків руху і не виконують необхідного обсягу роботи. Рухомий склад тривалий час не оновлювали. Тож підтримали ухвали «Про затвердження Програми закупівлі рухомого складу (автобусів) на умовах фінансового лізингу» та «Про надання ЛК «АТП №1» дозволу на закупівлю рухомого складу на умовах фінансового лізингу».

Коротко прокоментувати ці рішення «УК» попросив Олега Партику, в.о. начальника управління транспорту Львівської міської ради: «Мали б закупити на основі цієї програми до кінця поточного року 150 автобусів для комунального АТП №1. Це мають бути нові транспортні засоби. У такий спосіб зробимо перший крок до оновлення рухомого складу у Львові».

Згідно з чинними угодами, у місті працює 620 одиниць громадського транспорту. Оновлюють рухомий склад комунального господарства. Щодня з АТП №1 виходять на маршрути майже 200 транспортних одиниць. Решта забезпечують приватні перевізники.

Львівська міська рада, Європейський банк реконструкції та розвитку і комунальне підприємство «Львівелектротранс» 16 березня 2018 року уклали угоду про наміри щодо підготовки кредитного фінансування задля впровадження проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту в обласному центрі. Завдяки цьому мали б придбати ще 50 тролейбусів.

Вивчають певні пропозиції з вартості та якості придбання транспортних засобів для комунальних підприємств міста, а вже згодом прийматимуть відповідні рішення.