Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розпочав урядове засідання новиною про ухвалення в парламенті пенсійної реформи. Тепер він може з упевненістю стверджувати, що у жовтні обсяги пенсій зростуть для понад 9 мільйонів пенсіонерів, буде скасовано оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів, залишатиметься нинішній пенсійний вік та запроваджуватиметься автоматичне підвищення пенсій.

«З 1 жовтня мінімальна пенсія становитиме 1452 гривні. А база нарахування пенсій — 3764 гривні, й 1,1 мільйона пенсіонерів отримають підвищення пенсій на понад 1000 гривень. Політики більше не впливатимуть на рішення про підвищення пенсій», — резюмував глава уряду. Народні обранці, котрі проігнорували урядову реформу, на його думку, проявили «примітивність, неспроможність і нездатність ухвалювати державні рішення».

Тепер Володимир Гройсман очікує на ухвалення цієї осені «мотивувальних» законів, які зможуть удвічі збільшити показники зростання економіки. «Ми можемо подвоїти ВВП шляхом ухвалення правильних економічних рішень», — сказав він.

Прем’єр згадав про кредит обсягом 56 мільйонів доларів. Його уряд взяв у Світового банку в 2006—2013 роках на створення реєстру одержувачів соціальної допомоги та субсидій. Однак реєстр не з’явився. «Це серйозне питання для правоохоронних органів», — додав Володимир Гройсман.

Початок опалювального сезону він назвав відповідальністю місцевої влади. Уряд ухвалив усі необхідні рішення. Окрім тепла й світла, місцева влада має забезпечити роботу спеціальної техніки у разі снігопадів, щоб уникнути «неприємних несподіванок. Ми створили достатні запаси передусім газу. Ціна газу залишається незмінною. Питання в тому, щоб кожен на своєму місці завершив усі роботи», — додав Прем’єр. Нині, за його даними, готовність до зими стовідсоткова.

МОЗ готує електронні рецепти

Уряд обстоюватиме курс на перебудову державного апарату, оновлюватиме кадровий склад міністерств і відомств, здійснюватиме моніторинг адміністративних рішень і дій органів влади в межах спільної з громадськістю ініціативи «Разом проти корупції». «Ми говоримо про перебудову якості державного апарату. Для цього вже розпочали реформу державної служби, тривають конкурси, аби більше фахівців було залучено до управління державою. І нам також важливо, щоб усередині державної влади була прозорість. І тут нам допоможе створена разом із громадськістю ініціатива «Разом проти корупції», — означив позицію Прем’єр.

Ця ініціатива передовсім передбачає подолання зловживань у фіскальній сфері. Певні рішення напрацьовували у вересні після зустрічі Президента, урядовців з представниками бізнесу. Одна з пропозицій стосувалася формування остаточної редакції проекту закону про Службу фінансових розслідувань. Координацію роботи з розроблення проекту документа веде Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

Володимир Гройсман нагадав урядовцям, що КМУ заклав у проект державного бюджету на 2018 рік мільярд гривень на фінансування програми «Доступні ліки», започаткованої цьогоріч у квітні. «Наше завдання: сильна економіка, сильна соціальна політика. Понад 6,5 мільйона людей отримали рецепти на безкоштовні ліки. Наступного року закладаємо мільярд гривень на фінансування програми. Перелік ліків розширюватимуть, люди отримають більший доступ до них», — сказав Прем’єр, додавши, що особливо важливо продовжити зміни в системі охорони здоров’я, аби люди відчули поліпшення якості послуг.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, зафіксовано 6,5 тисячі аптек — учасниць програми. Про те, що це відомство планує запровадження в 2018 році електронних рецептів для ефективного дослідження статистики захворювань, заявила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. «Лікарі виписуватимуть електронні рецепти, які не можна ні загубити, ні підробити. Ми зможемо тоді збирати статистику, щоб мати достовірну інформацію про захворювання в Україні», — сказала вона.

Держборг передбачає правочин

Кабінет Міністрів затвердив порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевій владі на здійснення заходів з підтримки територій, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході країни. Потім урядовці погодилися передати до Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики законопроект про створення Служби фінансових розслідувань, розроблений Міністерством фінансів. Документ слід доопрацювати впродовж місяця. У цьому контексті Володимир Гройсман висловився так: «Міністерство фінансів провело колосальну роботу та обговорення нового якісного проекту закону. Ми готові передати його в комітет. Нам важливо, щоб цей закон було ухвалено. Ми домовилися, що впродовж місяця комітет узагальнює цей законопроект, щоб мінімізувати навіть поправки між першим і другим читанням, щоб він був достатньо підготовлений».

КМУ схвалив розроблену Міністерством фінансів постанову «Про здійснення у 2017 році правочину з державним боргом». Згідно з ним, Мінфіну надається право за згодою Національного банку здійснити обмін ОВДП загальним обсягом 219,6 мільярда гривень, які перебувають у власності НБУ, на нові ОВДП, які випускають на умовах, затверджених цією постановою.

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, в результаті репрофайлінгу ОВДП, які перебувають у власності Нацбанку, мають конвертувати у нові довгострокові та довгострокові інфляційні гривневі облігації різної терміновості з прив’язкою прибутковості до рівня інфляції. Погашення нових державних боргових зобов’язань перед Національним банком відбуватиметься рівномірно з 2025-го до 2047 року. Процедура має полегшити навантаження на державний бюджет за рахунок зміни термінів погашення і обслуговування ОВДП, які перебувають у власності НБУ.

КМУ схвалив рішення щодо підписання угоди з Молдовою про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів і предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон; постанову «Про затвердження типових положень про центр соціально-психологічної допомоги, соціальний гуртожиток для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальний центр матері та дитини, центр ресоціалізації наркозалежної молоді, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді»; постанову «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».