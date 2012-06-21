Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який передбачає посилення покарання для нетверезих водіїв, які збили людину. Про це повідомляє УНІАН.
Закон, зокрема, передбачає доповнення Кримінального кодексу окремою статтею 286-1. Вона має регулювати покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху особами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
Їх запропоновано карати позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з позбавленням водійських прав на 10 років. Також у законі передбачено кримінальну відповідальність для водіїв, яких позбавили прав за нетверезе водіння та які порушили цю заборону.
Наразі стаття 286 КК не передбачає покарання окремо за водіння в нетверезому стані.
Найтяжча нині відповідальність для водіїв, через дії яких постраждала або загинула одна особа, полягає в обмеженні волі на строк до 3 років. Водіїв, які збили кількох осіб, сьогодні можуть засудити до позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.