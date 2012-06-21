Учора виповнилося 10 років з часу набуття Україною повноправного членства у Світовій організації торгівлі. «Для України набуття членства в СОТ стало важливим і системним чинником забезпечення подальшого розвитку держави, надало поштовху структурним змінам в економіці, зокрема шляхом адаптації її законодавства до світових правил», — вважає перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Членство в СОТ дало старт переговорам щодо укладення угод про вільну торгівлю з основними країнами та ринками у фокусі для України, що визначені Експортною стратегією, зокрема з ЄС, Канадою, Туреччиною та Ізраїлем, переконана торговий представник України Наталія Микольська. Активна позиція в організації сприяє зростанню нашого експорту, забезпеченню послідовної протидії торговельній агресії з боку Російської Федерації, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. Середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року та Експортна стратегія на 2017—2021 роки й надалі сприятимуть диверсифікації експортних можливостей країни.