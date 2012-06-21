Тернопільська обласна філармонія закрила свій 79-й сезон винятковою програмою. Уперше на її сцені в одному концерті виступили 10 талановитих солістів-віолончелістів із семи країн. І стало це можливим завдяки авторському проекту віолончеліста, професора Вищої школи музики в Женеві та Вищої школи мистецтв у Берні Дениса Северина, який народився в Україні.
По закінченні Харківської спеціалізованої музичної школи-інтернату навчався в Московській, Женевській консерваторіях, Базельській академії музики. Нині він навчає грі на віолончелі, виступає як соліст та учасник камерних ансамблів, бере участь у конкурсах. А ще заснував благодійну асоціацію «Мистецтво без кордонів».
Протягом десяти років на Батьківщині він організовує різні концертні та доброчинні заходи. Один із них — фестиваль ArtCello. У жовтні в Україні відбудеться фестиваль для дорослих професійних виконавців, а от юнацький пройшов цими літними днями у Львові, Хмельницькому, Кам’янець-Подільському та Тернополі.
Наймолодший серед десяти талановитих віолончелістів, котрі виступили в Тернополі, — 13-річний Азамат Мухтарули з Казахстану. Україну на фестивалі представляли Поліна Войцеховська, Аліна Лукачович і Петро Сокач. Виступив на сцені обласної філармонії і сам маестро.
Денис Северин охоче працює із сучасними українськими композиторами, із задоволенням виконує твори Мирослава Скорика та Валентина Сильвестрова. В рамках фестивалю відбулося кілька майстер-класів видатного музиканта.