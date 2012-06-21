Відеоканал How Ridiculous на YouTube опублікував вражаюче випробовування. У ролику показано тест 100-кілограмового молота Тора, яким намагаються роздрогбити діамант.
Алмаз є одним із найтвердіших мінералів, які є на Землі. Для його руйнування дослідники взяли сталеву болванку в один центнер вагою, оформлену під молот скандинавського бога грому і війни Тора.
Молот скидали на діамант з різної висоти, в кінці кінців на найбільшій висоті від сили удару була навіть зруйнована тестова установка. Але самі дослідники опинилися в скруті - було складно визначити відскочив діамант, або загинув смертю хоробрих на плитці.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»