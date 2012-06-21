У Тернополі днями відкрили експозицію в Українському домі «Перемога».
Представив її перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів. Він зазначив, що над цими роботами впродовж п’яти років працювали понад 4,5 тисячі людей. У різних архівах вони ознайомилися з великою кількістю історичних матеріалів. Скажімо, Франція передала копії витягів з Бертинських анналів 839 року, які зберігають у бібліотеці міста Сент-Омер. Цей документ вважають найдавнішою згадкою про Русь-Україну, він підтверджує інформацію про нашу давню державність.
Загалом виставка складається зі 141 експоната. Як зазначив Степан Кубів, експозиція не лише зображає події, які сприяли становленню нашої держави, а й визначає такі цінності, як віра, патріотизм, відданість традиціям.
На Тернопільщині немає, мабуть, жодного населеного пункту, де б не тривали бої за Україну, переконаний голова облдержадміністрації Степан Барна. Він упевнений, що історичні віхи, які відображені на виставці, дадуть змогу багатьом відкрити не відоме раніше історичне минуле народу, а з перемог українці мають черпати натхнення.
Крім представників влади, на відкриття виставки прийшло чимало тернополян. Були серед них колишній політв’язень, громадсько-політичний діяч Ігор Олещук, тернопільські історики професори Микола Лазарович та Іван Зуляк, які стали добровольцями, оборонцями України, коли 2014 року російський агресор разом з найманцями приніс війну на наші землі. Іван Зуляк, переглядаючи виставку, побачив багато ключових моментів, на яких, за його словами, не лише мали б зосередити увагу фахівці-історики, дослідники, а школярі та студенти дізнавалися б про минувшину батьківщини.
Микола Лазарович під час урочистого відкриття виставки отримав від першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва подарунок — фоліант про Українську Повстанську Армію.
«Радість тривала недовго, бо дійшов висновку, що таке шикарне видання — розкіш для моєї особистої бібліотеки. Тому передарував його Тернопільському історико-меморіальному музею політичних в’язнів», — повідомив він згодом.
«100 перемог України» — назва пересувної виставки, твердять історики, радше символічна, бо таких звитяг насправді було значно більше, й охоплювали вони всі царини суспільно-політичного та економічного життя українців.