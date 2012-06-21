У Сумському державному педагогічному університеті ім. А. Макаренка пройшла міжнародна науково-практична конференція «Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін», присвячена 100-річчю із дня народження колишнього працівника вишу професора, доктора філологічних наук, академіка АН ВШ України Павла Охріменка (1919—1997).
Вшанувати його пам’ять зібралися представники ректорату, науковці, студенти, вихованці ювіляра, який зробив вагомий внесок у розвиток українського літературознавства, фольклористики, створення обласної організації Національної спілки письменників.
Доля була не надто прихильною до нього ще від початку наукової кар’єри. Звинувачення у націоналізмі, причетності до створення ворожих радянській владі організацій змусили молодого літературознавця виїхати спочатку до Ворошиловграда (нині Луганськ), потім до Білорусі, де він надрукував блискучі літературознавчі розвідки, зокрема про перлину давньої літератури «Слово о полку Ігоревім».
Його творчий доробок високо оцінювали Максим Рильський, Павло Тичина, письменники та літературознавці Європи.
Саме Павло Охріменко був серед активістів ГО «Паліцинська академія», яке пропагувало тоді і нині національні просвітницькі ідеї, освячені іменем просвітителя Олександра Паліцина, який першим в Україні здійснив віршований переспів «Слова…»
На знак ушанування заслуг Павла Охріменка на приміщенні СумДПУ ім. А. Макаренка відкрито меморіальну дошку.