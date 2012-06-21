2 лютого Верховна Рада ухвалила постанову про встановлення 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
Про це повідомляє сайт Верховної Ради України.
За відповідну постанову проголосували 344 народних депутати.
"Рекомендовано Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити створення Українським інститутом національної пам’яті із залученням інститутів Національної академії наук України списку осіб, які, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту", - йдеться в повідомленні.
Міністерству освіти і науки України рекомендовано забезпечити проведення у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти тематичних заходів, присвячених Дню пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. А також включати відповідні теми до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, рефератів, курсових та дипломних робіт у закладах вищої освіти.