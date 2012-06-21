2 червня з 13.00 до 23.00 в центрі столиці відбудеться масштабний музичний фестиваль Radioday free open air – проект-переможець ГБ-2, який проходить в рамках святкування Дня Києва.
Фестиваль став переможцем на ГБ-1 минулого року на стадіоні «Старт», де зібрав понад 20 тисяч гостей. На ГБ-2 Radioday free open air знову став переможцем. Він отримав 3 275 голосів підтримки і був профінансований з міського бюджету на суму 1 млн 470 тисяч гривень.
Цьогоріч фестиваль вийшов на новий рівень і відбудеться на Європейській площі.
– Ми підготували розваги для всієї родини: впродовж дня працюватиме дитячий майданчик, фудкорти та зони активності, – розповів автор проекту Олександр Барабошко. – І звісно, буде багато якісної музики. На сцені виступатимуть 10 кращих представників української сцени та діджейської культури. Наприклад, гурт The Erised. А хедлайнерами вечірки стануть голландські зірки Cesqeaux та Spag Heddy. Це дуже популярні за кордоном артисти, які виступають на найбільших фестивалях електронної музики. А о 21.00 стартує світлове шоу на Українському домі.