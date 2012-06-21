У липні 2019 року на жителів Землі чекає безліч цікавих астрономічних подій, включаючи повне сонячне затемнення, часткове місячне затемнення і зорепад. На жаль, деякі з цих явищ жителі Північної півкулі і, в тому числі, України, не побачать.
Повне сонячне затемнення відбудеться 2 липня. Його можна буде спостерігати в Чилі, Аргентині і південно-східній акваторії Тихого океану, але не в Українії. Повна фаза триватиме трохи більше чотирьох з половиною хвилин.
Втім, інше затемнення липня багато українців при відповідних погодних умовах спостерігати пощастить. На 17 липня випадає повний місяць і часткове затемнення Місяця. Стежити за затемненням можна буде приблизно протягом двох годин, а в максимальній фазі тінь від нашої планети закриє супутник трохи більше ніж наполовину. Також на 17 липня припадає початок активності метеорного потоку Персеїди.
Крім цього, протягом усього місяця велика ймовірність появи на сутінковому небі порівняно рідкісного погодного явища під назвою «сріблясті хмари».
В липні виповнюється рівно 50 років з дня висадки першої людини на Місяць. 20 липня 1969 командир екіпажу «Аполлона 11» Ніл Армстронг і пілот Базз Олдрін посадили місячний модуль корабля в південно-західному районі Моря Спокою, а через якийсь час астронавти здійснили один вихід на місячну поверхню, який тривав 2 години 31 хвилину 40 секунд.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»