Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На вчорашній сесії депутати Сумської міської ради підтримали низку рішень щодо вшанування відомого земляка багаторічного керівника дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди заслуженого лікаря Олександра Михайловича Ємця, який помер від коронавірусу 9 листопада цього року.
Очолюючи провідний дитячий медичний заклад міста впродовж майже чверть століття, він залишив світлий і вдячний слід у пам’яті десятків тисяч маленьких пацієнтів, їхніх батьків, громадськості, зробив неоціненний внесок у розвиток системи охорони здоров’я міста. Враховуючи заслуги медика перед Сумами і сумчанами, народні обранці вирішили оголосити 2021-ий у Сумській ОТГ Роком пам’яті Олександра Ємця, а також присвоїли його ім’я скверу, що поруч із дитячою лікарнею.
Водночас готується питання про присвоєння земляку високого звання «Почесний громадянин міста Суми».