25 учнів Золотоніської спеціалізованої школи №1, що на Черкащині, побували в міськрайонному суді. Але не як позивачі чи відповідачі, а на екскурсії. Організувала її міськрайонна служба зайнятості спільно з місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, щоб школярі ознайомилися з основними принципами роботи суддів загальної юрисдикції, організацією документообігу. Школярі побували в судових залах і навіть спробували себе в ролі суддів, захисників, прокурорів та секретарів судових засідань. Учні цієї школи поглиблено вивчають економіку й право, тому відвідини установи, де розглядають судові справи, виявилися дуже доречними. Чимало школярів мріють пов’язати майбутню кар’єру з правом, цікавляться юриспруденцією. Фахівець із профорієнтації міськрайонного центру зайнятості Надія Журавльова розповіла, що такі професіографічні екскурсії дають завтрашнім абітурієнтам змогу обміркувати всі аспекти майбутнього професійного вибору і впевнено йти до мети.
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ