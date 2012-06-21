Сайт Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) повідомляє, що пілотований корабель Crew Dragon, який пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС) в суботу, 24 квітня, приводниться в районі Мексиканської затоки в середу, 28 квітня.

Корабель Resilience поверне на землю чотирьох осіб – астронавтів NASA Майкла Хопкінса, Віктора Гловера, Шеннона Вокера, а також співробітника Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїті Ногуті.

NASA і SpaceX (розробник корабля) розраховують час приводнення Resilience о 12.40 за часом Східного узбережжя США (19.40 за київським часом), в середу, 28 квітня.

«Resilience приводнився в одній з семи цільових посадочних зон в Атлантичному океані або Мексиканській затоці біля узбережжя Флориди», – заявили в NASA.

Крім астронавтів, на Землю з МКС буде доставлено матеріали досліджень. Сайт NASA також повідомляє, що агентство буде вести пряму трансляцію посадки корабля Resilience.

Нагадаємо, що американський космічний корабель Crew Dragon (компанія SpaceX) в автоматичному режимі пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС) вчора, 24 квітня. Пряму трансляцію вела NASA.

Корабель був запущений з космодрому у Флориді напередодні, 23 квітня. За даними американської космічної служби, Crew Dragon пристикувався до МКС приблизно в 5.08 по північноамериканському східним часом (близько 12.08 за київським часом) у суботу.

На борту апарата перебувають астронавти NASA Роберт Шейн Кімбро і Меган Макартур, а також французький і японський астронавти Тома Песке і Акіхіко Хосіде.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

