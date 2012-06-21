29 березня у форматі відеоконференції відбудеться XXІX засідання Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща.

Під час засідання обговорюватиметься стан реалізації домовленостей, досягнутих на рівні Президентів України та Республіки Польща, а також широке коло питань двосторонньої та регіональної взаємодії, зокрема у безпековій, енергетичній та економічній сферах.

Також буде узгоджено графік двосторонніх контактів на найвищому рівні у 2021 році.

Співголовами Комітету є заступник керівника Офісу Президента України, уповноважений Президента України в Консультаційному комітеті Ігор Жовква та уповноважений Президента Республіки Польща з питань створення Бюро зовнішньої політики Кшиштоф Щерський.