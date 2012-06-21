Згідно з даними Центру з вивчення космічних об'єктів у ближньому космосі NASA, 3 грудня 2020 року поблизу нашої планети пролетить астероїд 2020 VZ6, розмір якого може досягати 54 метрів. У момент максимального зближення, яке відбудеться о 14:05 за київським часом, відстань від Землі до 2020 VZ6 складе всього 349 тисяч кілометрів, що менше середньої відстані до Місяця.

Орбіта Землі позначена синім, астероїда 2020 VZ6 білим, пунктиром – орбіти Меркурія, Венери і Марса.

Астероїд 2020 VZ6, що відноситься до групи Аполона, виявили лише 14 листопада 2020 року. Один оберт  навколо Сонця астероїд робить за 1 066 земних днів або 2,92 земних роки, максимально віддаляючись від зірки на 470 мільйонів кілометрів і наближаючись на 141 мільйон кілометрів.

Нині астрономам не вдалося точно визначити розмір об'єкта, однак виходячи з розрахунків його розмір становить від 24 до 54 метрів. За статистикою, щорічно кілька десятків менших астероїдів у діапазоні розмірів від 6 до 12 метрів пролітають повз нашу планету ближче, ніж відстань від Землі до Місяця, проте проліт настільки великого об'єкта всього у 349 тисячах кілометрів від Землі – велика рідкість.

Варто відзначити, що на основі високоточних орбітальних обчислень, виконуваних в Лабораторії реактивного руху NASA, підтверджено – загрози зіткнення астероїда 2020 VZ6 із Землею ні в цьому році, ні в найближчому майбутньому немає.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»