Згідно з даними Центру з вивчення космічних об'єктів у ближньому космосі NASA, 3 грудня 2020 року поблизу нашої планети пролетить астероїд 2020 VZ6, розмір якого може досягати 54 метрів. У момент максимального зближення, яке відбудеться о 14:05 за київським часом, відстань від Землі до 2020 VZ6 складе всього 349 тисяч кілометрів, що менше середньої відстані до Місяця.

Астероїд 2020 VZ6, що відноситься до групи Аполона, виявили лише 14 листопада 2020 року. Один оберт навколо Сонця астероїд робить за 1 066 земних днів або 2,92 земних роки, максимально віддаляючись від зірки на 470 мільйонів кілометрів і наближаючись на 141 мільйон кілометрів.

Нині астрономам не вдалося точно визначити розмір об'єкта, однак виходячи з розрахунків його розмір становить від 24 до 54 метрів. За статистикою, щорічно кілька десятків менших астероїдів у діапазоні розмірів від 6 до 12 метрів пролітають повз нашу планету ближче, ніж відстань від Землі до Місяця, проте проліт настільки великого об'єкта всього у 349 тисячах кілометрів від Землі – велика рідкість.

Варто відзначити, що на основі високоточних орбітальних обчислень, виконуваних в Лабораторії реактивного руху NASA, підтверджено – загрози зіткнення астероїда 2020 VZ6 із Землею ні в цьому році, ні в найближчому майбутньому немає.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»