Гарна новина: на Черкащині за результатами роз’яснювальної роботи працівників фіскальної служби з керівниками підприємств-боржників з заробітної плати 27 з них недавно погасили заборгованість в сумі майже 39 мільйонів гривень. Як результат, місцеві бюджети одержали додаткових 7,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Зокрема виплатили зарплатні борги вісім підприємств державної форми власності з часткою державного майна понад 50 % на загальну суму понад дев’ять млн грн.
Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Черкаській області, завдяки здійснюваному контролю тільки в першому кварталі нинішнього року донараховано 239 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, приблизно стільки ж єдиного внеску та чимало військового збору. Крім того, виявлено 1058 найманих осіб, працю яких роботодавці використовували без оформлення трудових відносин та без сплати податків. Легалізовано більше чотирьох мільйонів гривень доходів.
У результаті заслуховування працедавців на засіданнях комісій і робочих груп, створених при органах виконавчої влади, рівень заробітної плати підвищили 267 роботодавців- юридичних осіб та 228 підприємців.