Підтримка одне одного – безцінна у цей тяжкий для країни час. Держспецзв’язку дякує усім, хто долучився до збору коштів для родин наших співробітників, які загинули внаслідок російських ракетних обстрілів. За допомогою Волонтерського хабу Держспецзв’язку вдалося зібрати близько 40 тисяч гривень, які передадуть волонтери рідним загиблих.

Нагадаємо: 10 жовтня трагічно обірвалися життя спеціаліста Управління Держспецзв’язку в Луганській області, лейтенанта Сергія Миколайовича Мироненка, а також працівників Дніпропетровського обласного вузла спеціального зв’язку Державного підприємства спеціального зв’язку – виконувача обов’язків директора Володимира Івановича Кучми, начальника дільниці автотранспорту Олександра Миколайовича Луньова, слюсаря з ремонту автомобілів Петра Андрійовича Козери.

Ніхто не має залишатися наодинці зі своєю бідою. Волонтерський хаб Держспецзв’язку продовжує збирати кошти.

Реквізити для допомоги:

UAH

IBAN: UA053073500000026000001379701

Рахунок: АТ «АКБ «КОНКОРД»

ЄДРПОУ: 44760496

Отримувач: Благодійна організація «Благодійний фонд «ТВОЯ КРАЇНА»

Директор: Унтіла Андрій Олександрович

USD

Beneficiary customer:

IBAN: UA053073500000026000001379701

Charity organization «Charity foundation «YOUR COUNTRY»

Account with institution:

JSC JSCB CONCORD, DNIPRO, UKRAINE

S.W.I.F.T. CNRDUA22

Intermediary bank:

JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, KYIV, UKRAINE

S.W.I.F.T. EXBSUAUXXXX

Correspondent bank:

BANK OF NEW YORK MELLON, ONE WALL STREET, NEW YORK, NY 10286, USA

SWIFT: IRVTUS3N

EUR

Beneficiary customer:

IBAN: UA053073500000026000001379701

Charity organization «Charity foundation «YOUR COUNTRY»

Account with institution:

JSC JSCB CONCORD, DNIPRO, UKRAINE

S.W.I.F.T. CNRDUA22

ACC. HU78117820072102412400000000

Intermediary bank:

OTP BANK PLC., BUDAPEST, HUNGARY

S.W.I.F.T. OTPVHUHBXXX

У призначенні платежу потрібно зазначити «на допомогу родинам загиблих».

Дякуємо кожному за небайдужість.