У Вашингтоні склав присягу 46-й президент США Джо Байден. Разом з ним на посаду вступила Камала Харріс перша жінка на посаді віце-президента США – і перша людина афроамериканського і азіатського походження на цій посаді.

«Народ, голос народу, почули і до народу прислухалися. Ми знову зрозуміли, що демократія крихка і дорогоцінна. Сьогодні, друзі мої, демократія перемогла», – розпочав Байден свою інавгураційну промову.

У своїй промові новий президент закликав націю до єдності і кілька разів повторив, що буде прагнути об'єднати громадян США, ставши «президентом для всіх американців».

«Червоне протистоїть синьому. Місто - селу. Консерватори - лібералам. Але ми можемо з цим впоратися», – заявив Байден.

США зіткнулися з підйомом політичного екстремізму, внутрішнього тероризму, яким ми повинні протистояти, і які повинні перемогти, додав президент.

«Перед Богом і всіма вами, даю вам слово, що завжди буду захищати конституцію, демократію і Америку. Разом ми напишемо американську історію – історію надії, а не страху», – резюмував Байден свою промову, звертаючись до присутніх.

Як проходила церемонія

Перед церемонією складання присяги виступили сенатор-республіканець Рой Блант і колишня кандидат у президенти Емі Клобушар, а Леді Гага виконала гімн США.

Пряма трансляція церемонії інавгурації 46-го президента США Джо Байдена

Основна частина церемонії розпочалася опівдні (19:00 за київським часом). Першою перед будівлею Капітолію клятву на вірність Конституції дала Камала Харріс в присутності судді Верховного суду США Соні Сотомайор.

Текст присяги залишається без змін з XIX століття і складається з одного речення: «Я урочисто присягаюся, що буду чесно виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів і робити все, що в моїх силах, щоб підтримувати, охороняти і захищати конституцію Сполучених Штатів».

Байдена до присяги привів голова Верховного суду Джон Робертс.

Всупереч багатовіковій традиції, попередник Байдена Дональд Трамп пропустив церемонію.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»