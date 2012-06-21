В Україні створено 705 об’єднаних територіальних громад фактично в усіх областях, і надалі цей процес набиратиме обертів. Адже об’єднання — це новий рівень вирішення нагальних питань, які турбують людей.
«Важливо усвідомлення людьми цінності об’єднання за умови збереження сіл і самобутності. Це дає змогу вийти на новий рівень вирішення питань, які цікавлять людей, — освіти, охорони здоров’я, доріг тощо. Ми як держава допомагаємо», — висловився в ефірі одного з телеканалів Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Процес об’єднання, наголосив він, пришвидшує розвиток території: «Створено 705 громад. 2014 року мені закидали, що цього ніколи не буде. А сьогодні ми бачимо конкретний результат».
Нині, за його словами, є багато механізмів об’єднання навіть на території Луганської та Донецької областей, де працює військово-цивільна адміністрація. Чекати не потрібно, адже спільна робота на благо свого регіону і його жителів дає змогу не лише примножувати наявні можливості, а й уникати будь-яких політичних ризиків, приміром, безпідставного передвиборчого популізму.
«Три кити децентралізації — повноваження, фінансовий ресурс і відповідальність. За державою закріплюється функція контролю. Законодавчі основи всіх процесів ми вже частково маємо і надалі опрацьовуємо. Наше прагнення — щоб уся Україна складалася із сильних самодостатніх розвинених громад. Це змінить життя на краще. Люди будуть свідками цього», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів слова Володимира Гройсмана.
Він звернув увагу, що об’єднання, усвідомлення проблем регіону прискорюють перехід від планів розвитку «сьогодні на сьогодні» до розвитку за принципами середньострокового планування.
«Нині треба формувати стратегії розвитку громад. Люди краще знають, що їм потрібно. А ми в межах пріоритетів держави підтримуватимемо це, — запевнив Володимир Гройсман. — Зараз повністю перебудовуємо роботу Кабінету Міністрів. Ми затвердили програму роботи на п’ять років із пріоритетами та завданнями. Бачимо, куди маємо дійти і що зробити».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»