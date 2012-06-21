Цього року на організацію оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївщини надано понад 31 мільйон гривень. З них 16 мільйонів становлять кошти обласного бюджету, 15,4 мільйона — з районних бюджетів та міст області. Кошти спрямовано на закупівлю путівок і фінансування оздоровчих закладів.
Нині в області організовані групи дітей приймають 16 закладів, розташованих у курортних районах: Рибаківці та Очакові, на узбережжях річок Південний Буг та Інгул. У дитячих оздоровчих закладах «Маяк» та «Динамо» за рахунок обласного бюджету вже оздоровлюються 377 дітей, у закладах «Орлятко» та «Вітрила» — 441 дитина. На базі відпочинку ім. Башкірова, у «Лісовій казці» та «Пелагеївському» — 600 дітей. З початку року в центри «Артек» (Пуща водиця) та «Молода гвардія» направлено 312 дітей.
Крім цього, в закладах загальної середньої освіти Миколаївської області відкрито 286 пришкільних таборів із денним перебуванням та охоплено відпочинком 15 272 дитини, з яких 6102 — пільгової категорії. У 163 закладах загальної середньої освіти працюють мовні табори, в яких охоплено відпочинком 5704 дитини.
Ще перед початком оздоровчого сезону на Миколаївщині утворено регіональний штаб з організації оздоровлення та відпочинку дітей у літній період 2018 року, а також створено обласну комісію з обстеження щодо готовності й дотримання умов безпеки життєдіяльності дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області. До початку оздоровчого сезону обласна комісія провела перевірку об’єктів дитячого оздоровлення та відпочинку за участю всіх зацікавлених представників, зокрема ДСНС, Держпраці та Держпродспоживслужби. Протягом червня—серпня комісія здійснюватиме рейдові перевірки дитячих оздоровчих закладів.
Їх обстежено на дотримання вимог пожежної безпеки, санітарного законодавства, охорони праці. Також проведено перевірку організації благоустрою територій, підготовчих робіт у будівлях та спорудах, необхідних робіт із запуску технологічного обладнання. Особливу увагу надавали наявності результатів лабораторних досліджень питної води, які підтверджують її гарантовану якість; узгодженому перспективному меню; висновкам головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за результатами проведених заходів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства.
Питання оздоровлення дітей перебуває на особливому контролі голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. Посадовець переконаний, що область має значний потенціал, щоб надати дітям весь комплекс необхідних оздоровчих послуг.