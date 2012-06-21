В Україні почався прийом заяв у виші для вступу на бакалавра та наскрізного магістра, можливість подання заяв була відкрита сьогодні, 10 липня 2019 року, о 9-й ранку.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.
В Україні почався прийом заяв у виші для вступу на бакалавра та наскрізного магістра — більшість вступників мають подавати їх в електронній формі через власні кабінети на відповідному сайті.
“Хочу звернути увагу всіх вступників: після подання першої заяви в електронному кабінеті вже нічого, жодні дані, змінити не можна. Тому перед поданням першої заяви вступник повинен перевірити, чи правильно він завантажив усі документи та вказав інформацію”, — наголосив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.
Зокрема, необхідно перевірити, чи завантажені правильні файли:
♦ додатка до документа про освіту;
♦ фото вступника;
♦ довідки про місце реєстрації, якщо вступник претендує на сільський коефіцієнт.
Перевірити в кабінеті також потрібно:
♦ чи правильно вами розрахований середній бал;
♦ чи збігаються бали ЗНО, що відображаються в кабінеті та зазначені в сертифікатах ЗНО;
♦ чи правильно вказаний номер мобільного;
♦ чи правильно визначено громадянство, право на додаткові бали та сільський коефіцієнт.
Цього року вступники на бакалавра чи наскрізного магістра можуть подати на бюджет 7 заяв на 4 спеціальності. На контракт можна подати будь-яку кількість заяв.
Джерело фінансування вступник обирає під час подання кожної заяви. Загалом є 2 опції:
На бюджет, а в разі не отримання рекомендації також на контракт;
Виключно на контракт.
У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він також обов’язково обирає її пріоритетність — від 1 до 7, де 1 — це найвища пріоритетність, а 7 — найнижча. Таким чином він позначає, на які конкурсні пропозиції у яких вишах хоче вступити найбільше — їм треба присвоїти найвищі пріоритетності, а які є менш бажаними — для них вказуються нижчі пріоритетності.
Якщо вступник анулює заяви з першими пріоритетностями, то найвищою в нього буде наступна пріоритетність. Наприклад, заяви з пріоритетностями 1 та 2 скасовані, отже найвища — 3. Саме з неї почнеться розгляд заяв вступника, й ця заява розглядатиметься одночасно на рівні з першою пріоритетністю інших вступників.
Важливо, що після подання заяви змінити пріоритетність вже неможливо. Водночас, якщо заява з пріоритетом ще не зареєстрована в закладі, то вступник може її скасувати та подати замість неї нову. Але якщо заява вже зареєстрована, то в разі її скасування вступник втрачає пріоритет без можливості його поновлення.
Джерело: УНН