Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
На базі Новопсковського професійного аграрного ліцею з 1 вересня 2019 планують відкрити 4 факультети Луганського національного аграрного університету. На цих факультетах вестимуть підготовку таких фахівців, як агроном, механік, інженер будівельної галузі.
Як повідомляє прес-служба Новопсковської РДА, студентам надано чудову можливість, не виїжджаючи за межі району, отримати вищу освіту вдома. Також в райдержадміністрації обіцяли пізніше опублікувати деталі про умови навчання та проживання, щоправда, уточнили, що «процес формування закладу ще не завершено, тому є ще час прийняти рішення».
Як ми вже повідомляли, Луганський національний аграрний університет у 2014 році перемістився до Харкова, але вуз здійснюватиме набір студентів на 2019—2020 навчальний рік уже на Луганщині.