Учора в Україні розпочалася реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів, яка триватиме до 25 липня. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки. Подання електронних заяв на вступ до вищих навчальних закладів розпочнеться 12 липня і триватиме до 26 липня.
Цього року заяви в електронній формі можуть подавати вступники на бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування, а також молодшого спеціаліста на базі 11 класів, йдеться в повідомленні. Для реєстрації потрібно зайти на сторінку за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/ та надати всю вказану на ній інформацію.
Як раніше повідомляла міністр освіти Лілія Гриневич, на бюджетну форму навчання можна буде подати сім заяв на чотири спеціальності. Кількість заяв на навчання за контрактом необмежена. Також очільниця Міносвіти наголосила, що для реєстрації в електронному кабінеті неможливо скористатися електронними адресами російських провайдерів.