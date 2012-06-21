Учора розпочався прийом заяв на вступ до вищих навчальних закладів на здобуття освітнього ступеня бакалавра, молодшого спеціаліста на базі 11 класів, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування. Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, про це йшлося під час прес-конференції за участю гендиректора директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олега Шарова та директора ДП «Інфоресурс» Оксани Бєлік.
Згідно з інформацією відомства, більшість вступників подають заяви в електронному вигляді через особисті кабінети, яких уже зареєстровано понад 123 тисячі й подано майже 42 тисячі заяв. Найбільше — до КНУ ім. Т. Шевченка, ЛНУ ім. І. Франка, Київської та Львівської політехніки, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ДНУ ім. Олеся Гончара.
Оксана Бєлік закликала вступників не поспішати подавати заяви в перші дні — це вони зможуть зробити до 18-ї години 26 липня. А до 18-00 25 липня буде відкрито можливість для реєстрації електронних кабінетів.