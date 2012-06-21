Всі українські випускники, незалежно від місця навчання, мають рівні права на здобуття освіти. Про це під час брифінгу в Луганській ОДА говорила в. о. директора Департаменту вищої освіти – завідувач сектору переміщених ВНЗ Міністерства освіти та науки України Світлана Кретович. Вже третій рік поспіль освітні центри «Донбас-Україна» працюють на базі вищої освіти у Кремінній, Лисичанську, Рубіжному, Старобільську та Сєвєродонецьку.
«Триває вступна кампанія до закладів вищої освіти, і у центрах «Донбас-Україна» робота йде досить активно. Вважаю, що ця кампанія буде успішною та запевняю, що всі гарантовані державою умови будуть виконані. А саме: проживання у гуртожитку, стипендія та відповідні соціальні виплати. Я закликаю всіх дітей, які ще мають шанс приїхати і здати документи – зробити вибір навчатися в українських закладах освіти»,- підкреслила заступник голови Луганської ОДА Ольга Лішик.
Під час заходу було презентовано відеоінструкцію для абітурієнтів зі сходу України створено за підтримки Посольства Литовської Республіки в Україні.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»