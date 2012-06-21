Адміністрація президента США Джо Байдена у понеділок оголосить, що відновить співпрацю з Радою ООН з прав людини, яку майже три роки тому покинув колишній президент Дональд Трамп.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на офіційних осіб США.

Зазначається, що держсекретар Ентоні Блінкен і високопоставлений дипломат США в Женеві оголосять у понеділок, що Вашингтон повернеться до штаб-квартири в Женеві як спостерігач, щоб домагатися обрання повноправним членом.

Це рішення скасовує черговий відхід адміністрації Трампа від міжнародних організацій та угод, пише агентство.

Водночас рішення може викликати критику з боку консервативних законодавців і багатьох членів проізраїльського співтовариства.

Адміністрація Трампа у 2018 р. оголосила про вихід США з Ради ООН з прав людини через упереджене ставлення до Ізраїлю та відсутність реформ.

Рада ООН з прав людини — міжнародний правозахисний орган в системі ООН, що замінив Комісію ООН з прав людини (UNCHR). Рада з прав людини є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН. Вона є головною в обговоренні і співпраці з прав людини. Здійснює загальні дослідження, готує рекомендації та проєкти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини, заслуховує доповіді спеціально створених нею допоміжних органів.

Рада складається з 47 держав-членів, які обираються згідно з регіональним представництвом. Інші держави мають статус спостерігача.

Наступна сесія Ради має розпочатися пізніше в лютому.