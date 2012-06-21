Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Ще шість шкіл та один дитячий садочок, розташовані у населених пунктах Донеччини поблизу лінії розмежування, капітально відремонтують за сприяння зарубіжних партнерів до початку навчального року.
Передбачено, що у навчальних закладах встановлять нові вікна і двері, відремонтують їдальні та санвузли, змонтують пандуси, облаштують велосипедні парковки. Подібні позитивні зміни до вересня відбудуться у ЗОШ №1 Бахмута, Билбасівській школі Слов’янського району, Іллінівській та Добропільській школах, Маріупольській ЗОШ №36, Торецькій школі №20 та у дитсадку №31 Костянтинівки. Усі ремонтні роботи береться провести Адвентистське агентство допомоги та розвитку України (АДРА України) за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в ході реалізації міжнародного гуманітарного проекту «Забезпечення доступу дітей та підлітків до безпечних і сприятливих умов у школах Донеччини».
За уточненою інформацією, яку оприлюднили в ЮНІСЕФ, з початку гібридної війни на Донбасі в результаті бойових дій були пошкоджені чи зруйновані більше 750 (!) навчальних закладів по обидва боки лінії зіткнення. На жаль, у 2019 році спостерігаються дуже тривожна тенденція збільшення обстрілів шкіл: наприклад із січня по квітень зафіксовано 12 подібних нападів, тоді як за відповідний період минулого року було всього 3 таких випадки. А найважчим у цьому плані видався 2017 рік, коли прифронтові освітні установи зазнали 40 руйнівних атак.
«Уклад шкільного життя порушують обстріли, що змушують дітей ховатися в підвалах і бомбосховищах. У багатьох випадках малі мешканці краю занадто налякані, щоб вчитися. Бо й справді зруйновані класи, обставлені мішками з піском для захисту від випадкових куль та осколків – не місце для навчання», – наголошує виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Форе.
У цій важкій ситуації ЮНІСЕФ не тільки закликає задля безпеки місцевих дітей негайно припинили обстріли та бойові дії, а й продовжує надавати посильну допомогу для відбудови зруйнованих шкіл прифронтового краю.