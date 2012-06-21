Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
В аеропорту «Черкаси» розпочалися роботи з відновлення маркування перону, аеродромної розмітки на рульовій доріжці і стоянці повітряних суден. За повідомленням порталу «Крила», для виконання робіт підприємство придбало за власні засоби сучасну техніку для очищення перону і нанесення розмітки, що допоможе підтримувати в належному стані маркування увесь час і не замовляти ці послуги в сторонніх організаціях.
Наступним етапом буде завершення реконструкції злітно-посадочної смуги, яка почнеться через декілька тижнів, і сертифікація під повітряні судна класу Airbus і Boeing. Планується, що нинішнього року Черкаський аеропорт уперше у своїй історії прийме тип літака Boeing 737. Рейс буде технічним для перевірки злітної смуги на відповідність усім нормам.
Раніше повідомлялося, що авіакомпанія SkyUp може почати польоти з аеропорту «Черкаси» вже у кінці 2019 року.