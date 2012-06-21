Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Його почнуть доводити до робочого стану з наступного року. Згідно з новою програмою, проєкт треба реалізувати за три роки. Влада Полтавщини сподівається, що на 70% його відновлення профінансує держава, й анонсує внутрішні рейси до Києва, Одеси та Львова, а також міжнародні — до Польщі, Єгипту, країн Балтії, Грузії, Ізраїлю, Туреччини.

За умовами попередньої, також трирічної програми з відновлення аеропорту, держава повинна була вкласти у нього 350 мільйонів гривень. Але щось пішло не так, і в результаті області довелося самотужки провести певний обсяг ремонтно-відновлювальних робіт, на загальну суму майже 85 мільйонів гривень, аби тільки він почав працювати. Дуже вже полтавцям хочеться відродити колишню славу летовища. Й торік вони таки домоглися того, що з весни з Полтави стали відправляти чартерні рейси у Єгипет і Туреччину. Проте незабаром польоти припинилися, — авіаперевізнику не сподобався стан злітно-посадкової смуги.

Такі ж емоції вона викликала і в Президента України Володимира Зеленського, коли він 1 вересня прилітав до Полтави. Під впливом тих негативних вражень він пообіцяв виділити з державної скарбниці на ремонт аеропорту півмільярда гривень. За умови гарантій співфінансування від області.

Сукупно на роботи по його відновленню треба буде винайти майже 785 мільйонів гривень. Сума солідна. Проте полтавці не відступаються. Скоро оголосять тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації для злітної смуги. У владних коридорах розраховують, що ремонт об’єкта можна буде завершити менше, ніж за півроку.