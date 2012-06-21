Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Полтавці сподіваються, що у межах державної програми підтримки аеропортів на 2021 рік відновлять і запустять у роботу й аеропорт «Полтава», який ще торік частково функціонував, приймав і відправляв чартерні рейси, і мав статус міжнародного летовища.

Фахівці порахували, що реалізувати цей соціально значущий проєкт цілком можливо за умови, якщо держава виділить на це кошти. Власними силами область із цим об’єктом не впорається. Бо тільки на виготовлення проєктно-кошторисної документації треба винайти майже двадцять мільйонів гривень. А в цілому капітальна реконструкція обійдеться у майже 600 мільйонів гривень. Тим не менше необхідну суму пообіцяв Президент, коли 1 вересня цього року прилітав до Полтави. Володимир Зеленський тоді сказав, що аеропорт «Полтава» внесуть до 2-ї частини державної програми «Велике будівництво», а саму реконструкцію, за умови, якщо місцева влада встигне оперативно виготовити проєктно-кошторисну документацію, розпочати вже навесні 2021 року. З тим, щоб до жовтня наступного ж року, об’єкт вже повноцінно почав функціонувати.

Начебто, за виготовлення необхідної проєктної документації береться іноземна кампанія, яка обіцяє зробити це до травня. Реконструкцію найпроблемнішої ділянки об’єкта — злітної смуги, яка знаходиться у занедбаному стані, планують зробити за півтора року.

Попри те, що аеропорт «Полтава» тимчасово не працює, області доводиться щороку витрачати на його утримання 12-16 мільйонів гривень.