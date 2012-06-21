Понад два роки міжнародний аеропорт «Ужгород» не здійснює регулярних рейсів, порожньою залишається його злітно-посадкова смуга. Головною перешкодою є не інфраструктура, адже в її оновлення лише за останній період держава вклала понад 30 мільйонів гривень. Польоти заблоковані через відсутність сертифіката на їхнє виконання, які б відповідали нормам Європейського Союзу.
Оскільки зліт і посадка ужгородських повітряних суден здійснюється з зальотом у словацький повітряний простір, відсутність сертифіката — шлагбаум для вітчизняних літаків.
Про «вікно» для найзахіднішого аеропорту України йшлося на зустрічах міністра інфраструктури Володимира Омеляна з головою облдержадміністрації Геннадієм Москалем, депутатським корпусом Закарпатської обласної ради на чолі з його керівником Михайлом Рівісом. Питання вперлося у… відсутність сертифікації в Украерорусі, який відповідає за безпеку польотів в Україні.
Нарешті та подія, на яку давно чекали багато учасників вітчизняного ринку авіасполучень, відбулася! Контракт про сертифікацію Украероруху підписано між цією вітчизняною організацією та Європейською агенцією з безпеки польотів (EASA). Його завізували в присутності українського галузевого міністра Володимира Омеляна у французькому Страсбурзі 10 липня.
Володимир Омелян подякував команді Украероруху, очолюваній Дмитром Бабейчуком, а також Європейській агенції з безпеки польотів за роботу, яка наближає українську авіацію до європейських норм і стандартів.
— Питання відновлення повноцінної роботи аеропорту «Ужгород» пріоритетне для міністерства, — наголосив Володимир Омелян. — Ми отримали конкретне завдання від Президента України — до кінця 2018 року запустити авіасполучення із Закарпаттям.
Позитивним фактом назвав підписання контракту щодо сертифікації Украероруху відповідно до норм ЄС виконавчий директор EASA Патрик Кі під час двосторонньої зустрічі з Володимиром Омеляном, що відбулася на 36-й пленарній сесії Європейської конференції цивільної авіації.