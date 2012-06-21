Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) анонсувало чотири нових місії, метою яких стане вивчення таємниць Всесвіту за програмою Pioneers.

Гранична вартість однієї місії становить 20 мільйонів доларів, з-за цього NASA може запустити лише чотири апарати в рамках цієї програми. За еволюцією галактик буде стежити супутник Aspera, він спостерігатиме в ультрафіолетовому діапазоні за гарячим межгалактическим газом.

Згідно з проєктом Pandora, буде створено невеликий апарат, який зможе вивчати 20 зірок і 39 екзопланет, які обертаються навколо них,у видимому та інфрачервоному діапазонах. Також NASA реалізують StarBurst – запуск супутника, який виявлятиме високоенергетичне гамма-випромінювання, що породжується злиттям нейтронних зірок. Також планується побудувати для антарктичного аеростата пристрій PUEO, який допоможе вченим шукати космічні надвисокі енергії.

«Кожен із запропонованих експериментів робитиме те, що не може зробити жоден інший телескоп або місія NASA, заповнюючи важливі прогалини в нашому розумінні Всесвіту в цілому», – йдеться на сайті організації. Програма Pioneers надає можливість науковцям, які перебувають на початковому і середньому етапі кар'єри, пропонувати інноваційні експерименти і вперше проводити космічні або суборбітальні наукові дослідження.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»